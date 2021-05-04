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今天氣暖熱西半部高溫破30度 明首波梅雨鋒面到

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨雲層逐漸減少，東部近海另有與「陸風」輻合，形成的強回波，東半部有局部降雨。圖／氣象局提供
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨雲層逐漸減少，東部近海另有與「陸風」輻合，形成的強回波，東半部有局部降雨。圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨雲層逐漸減少，東部近海另有與「陸風」輻合，形成的強回波，東半部有局部降雨。

截至5時本島各地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)21.3度，中部(南投中寮鄉)21.2度，南部(高雄內門區)21.5度，東部(花蓮壽豐鄉)20.3度。

吳德榮說，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今各地雲層將逐漸減少，白天暖熱，早晚仍偏涼；東半部水氣多、有局部雨；西半部山區午後有局部短暫陣雨的機率。各地區氣溫：北部21至31度，中部21至32度，南部22至33度，東部20至31度。

吳德榮提醒，根據最新模式模擬顯示，明「梅雨季」第一波移動性鋒面通過，鋒面結構不強，但帶來不穩定大氣，配合午後的激發機制，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨的機率，南部地區亦有局部短暫降雨的機率；北台灣氣溫稍降。

周四、五(6、7日)鋒面遠離，各地好轉為多雲時晴，白天暖熱早晚涼；大氣仍不穩定，山區午後有局部陣雨的機率。

吳德榮說，周六(8日)「梅雨季」第二波移動性鋒面通過，鋒面結構雖不強，配合不穩定的大氣，仍有對流被激發的機率，北台灣氣溫稍降。下周(9)日各地漸好轉，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨的機率。下周一、二(10、11日)鋒面遠離，各地好轉為多雲時晴，白天熱早晚涼；山區午後有局部陣雨的機率。

吳德榮也提到，由於這兩波鋒面及午後所激發的對流都是局部短暫性的，其中有多少是發生在水庫集水區？能有多少貢獻？則存在科學上的「不確定性」，需進一步觀察。

吳德榮 梅雨 天氣動態

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