帶領青年音樂家走入偏鄉 小提琴家陳銳：達成此生夢想

一拿起小提琴，小提琴家陳銳彷彿變成另一個人，全身隨著激昂的樂聲散發動人的力量。「我想要面對面讓孩子知道，想當音樂家，要把自己的特色和個性拿出來，這不是靠影片可以交流的」。陳銳與國家交響樂團(NSO)攜手啟動「青年音樂家茁壯計劃」，將帶領來自高中和大學的青年藝術家到全台各地鄉鎮巡演，讓偏鄉孩子感受音樂的力量。

走紅國際的陳銳，疫情爆發前馬不停蹄全球巡演，疫情爆發後反而有機會長居台灣，促成他和NSO合作「青年音樂家茁壯計劃」。他找來過去在「大師班」教導的十位青年音樂家與NSO共組室內樂團，這些青年音樂家分別來自台北美國學校、台師大附屬中學、台師大、北教大、台藝大、北藝大等六校，透過多場集訓與演出交流活動創建演奏交流平台，並走入台灣各地鄉鎮進行音樂藝術教育。

「青年音樂家茁壯計劃」首站是台東市南王Puyuma花環實驗小學與花蓮縣富里鄉永豐國小，兩校皆為原住民族實驗學校，分別於十日、十一日進行演出交流。

「這次能在台灣有深耕音樂教育的機會，算是達成我此生的夢想。」陳銳生於台灣，小時候舉家移民澳洲。他表示，過去來台時間總是很短暫，這次因疫情長時間停留，終於有機會好好認識台灣。