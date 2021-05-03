台北市社區營養推廣中心「銀享健康」 打造食尚新生活

隨著科技進步，國人平均餘命增加，台灣已於107年邁入高齡社會，而臺北市65歲以上人口逐年上升，110年3月已達19.31%，為全國第二，6都第一。隨著年紀增長，長輩常有腸道消化功能減弱、咀嚼、吞嚥能力下降及飲食營養不足等健康問題。因此，為及時照顧長者的健康飲食與提供營養服務，台北市自107年起整合跨域資源，與台北市立聯合醫院合作於萬華區健康服務中心成立「社區營養推廣中心」；108年更為照顧偏遠地區長者均衡營養，於北投區健康服務中心成立「社區營養推廣分中心」，由專業營養師走入社區大街小巷提供營養風險篩檢、團體營養衛教與共餐輔導等服務，至今完成營養教育總人數累計達1萬5,934人，滿意度達97.8%，整體營養知識改善率提升20.2%；個別營養諮詢服務382人及共餐據點輔導199家；今(110)年更拓展以人為中心，深化台北市全面性營養服務，提供市民完善營養照護網絡，打造市民食尚新生活！

深耕社區服務 營養健康一把罩！

台北市社區營養推廣中心張惠萍部長表示，為了解北市長者營養知能與健康飲食行為，近年來透過團體營養教育、社區篩檢及大型宣導活動進行長者營養認知調查；近三年來調查結果發現43.9%長者受口腔狀況影響進食，營養風險篩檢5,665人，有營養不良風險者佔8%，常見問題多為「經口攝取不足」、「蛋白質-熱量攝取不足」與「水分攝取不足」；因此，社區營養推廣中心與跨領域專家共同發展創新教案，規劃多元營養服務，如依長者需求將營養資訊與教具結合研發口腔肌力訓練吹龍教具、手腦並用認識我的餐盤釣魚教具等，讓長者可於娛樂中學習營養新知。

此外，為提升營養不良高風險個案管理，導入科技資源建置互動式服務網頁平台，設計線上簡易營養篩檢評估表，鏈結北市聯合醫院「出院準備」服務、台北市十二區健康服務中心整合式篩檢、共餐據點輔導、社區醫療群診所轉介等完善的雙向轉銜合作機制；因應疫情期間，長者也可在家動手玩「我的餐盤」及「快問快答」互動遊戲，即時獲取營養新知，提供營養照顧Ｅ化服務零距離！

開創多元服務 雙營加值幸福

今(110)年跨域規劃「強肌智嚼，憶起銀養」團體營養教育課程，以「我的餐盤」、「肌少症及衰弱症預防」為主軸，結合北市十二區健康服務中心、里辦公室、共餐據點或社區關懷據點、社區大學等辦理，並與萬華健康廚房合作預計於5月開辦趣味性料理課程，如健康烘培、打造軟食力料理DIY等，讓長者於娛樂中學習營養新知，使其了解健康飲食重要性；另運用合作網絡夥伴關係，與民間企業如全聯超市、台灣好農等合作推動健康食材採購體驗與建立健康餐食環境。

為提供北市長者合適健康餐食，更結合北市社區照顧關懷據點，由社區營養師至共餐據點進行餐飲輔導、評估營養狀況；107年至今共輔導199家共餐據點，常見問題多為烹調、用餐環境衛生、其次為工作人員衛生及營養供應量不足，透過社區營養師給予輔導建議，其各項改善率達70-80%，整體共餐據點輔導滿意度達100%；參與過共餐輔導的「台北市後山埤文化發展協會」李翠華理事長表示，從108年起長期與社區營養師合作，經過多次的交流與營養活動的安排，從中了解到讓據點共餐人員學會如何將營養帶到社區長者的身邊，給予最暖心的加值雙營幸福！

專屬社區營養師 打造食尚新生活

為落實健康飲食生活化，今(110)年打造在地化營養服務，由各分區專責社區營養師深入行政區，發掘在地特色及可運用資源，鏈結社區資源發展「在地銀髮友善食材」、「建立健康採購環境」、「結合專業師資，發展多元課程」、「推動青銀營養共學」、宣導「高齡營養飲食質地製備指引」與「失智症預防飲食」，擴大提供全市民友善的營養優質服務，營造出北市食尚樂活城 !