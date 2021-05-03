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十足目虹彩病毒監測 屏東縣1螯蝦場驗出陽性全場銷毀

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港鄉1處螯蝦場確診感染十足目虹彩病毒，今完成螯蝦池消毒。圖／屏東縣府提供
屏東縣里港鄉1處螯蝦場確診感染十足目虹彩病毒，今完成螯蝦池消毒。圖／屏東縣府提供

屏東縣動物防疫所配合農委會動植物防疫檢疫局，採樣監測養殖蝦類十足目虹彩病毒感染情形，監測發現，里港鄉1處螯蝦場確診感染十足目虹彩病毒，動物防疫所今完成陽性場全場蝦隻清除、送化製場銷毀（銷毀成蝦及蝦苗共約622台斤）及養殖池相關區域消毒作業，防堵疫情傳播。

屏東縣動物防疫所所長李永文說，今年養殖蝦類十足目虹彩病毒監測，屏東縣總計採樣送驗13場，12場陰性、1場陽性。

動防所指出，嚴密監控疫情發展，加強養蝦場訪視，呼籲養蝦業者，十足目虹彩病毒沒有特效藥，以預防為主，請業者加強養殖場生物安全管控措施，養殖過程若發現池蝦有異常症狀，例如食慾減退、游出水面、靠岸等或死亡情形，請盡速通報屏東縣動物防疫所釐清疾病原因，即時啟動必要處置措施，避免疫情擴散。

屏東縣里港鄉1處螯蝦場確診感染十足目虹彩病毒，今完成螯蝦捕捉清除。圖／屏東縣府提供
屏東縣里港鄉1處螯蝦場確診感染十足目虹彩病毒，今完成螯蝦捕捉清除。圖／屏東縣府提供

屏東縣 十足目虹彩病毒 疫情

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