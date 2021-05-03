十足目虹彩病毒監測 屏東縣1螯蝦場驗出陽性全場銷毀

近年流行創意料理，常見常用的花卉入菜不吸睛，越來越多餐廳參考國外食譜或自行發想，摘採新鮮園藝花卉搭配菜餚和點心，既可當盤飾讓餐點更賞心悅目，風味獨具的花卉還能為餐點口感加分，但消費者面對盤中花卉的態度大不同，有的勇於嘗試吃下肚，有的困惑「這能吃嗎？」...

2021-05-03 15:46