小提琴家陳銳攜手NSO 前往偏鄉演出交流

NSO 5日宣布，32歲的小提琴家陳銳將攜手NSO音樂家群，以及十位青年音樂學子將共組絃樂室內樂團，前往偏鄉小學進行交流活動，為台灣藝術教育播下永續的種子；陳銳也在現場拉奏一小段巴赫的無伴奏小提琴樂曲，悠揚輕快的琴音，令在場所有人陶醉其中。

「陳銳X NSO青年音樂家茁壯計畫」是以大師班、室內樂集訓與偏鄉演出暨交流課程等方式，為青年音樂家提供珍貴的學習機會，以及推廣音樂藝術教育至偏鄉小學。陳銳表示，每一位音樂家一定要給觀眾回饋，前往偏鄉帶給孩子們音樂教育，是他認為自己應該做的事情，他也相信能在過程中有所收穫，自己能成為更優秀的音樂家。

談到前往原住民小學，陳銳說，他很期待透過本次計畫，與當地的原住民文化進行交流，「每個原住民族群都有不同文化，我覺得超級酷」，他也希望帶過去的古典音樂能受到當地原住民欣賞。

NSO首席吳庭毓則說，這次以絃樂樂團形式進行偏鄉演出與交流活動，可以有更多青年音樂家參與；陳銳的參與是計畫的起步，希望以後能有更多企業家及音樂家支持，這對台灣青年音樂家也會是一輩子難能可貴的經驗。

陳銳與NSO音樂家群包括首席吳庭毓、李家豪、吳彥廷、黃日昇、連珮致等團員，以及十位青年音樂學子將共組絃樂室內樂團將於5月10日前往台東市南王Puyuma花環實驗小學、5月11日前往花蓮縣富里鄉永豐國小進行演出與交流活動。

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