影／疫情停飛航班多 桃機絞盡腦汁把飛機塞進停機坪

受新冠肺炎疫情影響，各航空公司大幅減班，飛機跟汽車一樣必須有停放位置。桃園機場總共有100個機坪，過夜停放的飛機卻有140至150架，多出來的飛機要停那？桃園機場公司航務處航務師跟拼圖一樣，每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的機坪。

桃園機場公司航務處處長蘇崇義指出，桃園機場現有營運機位 78 個，修護工廠與相關停駐機位 32 個，統計110個停機位置，每天晚上常態性過夜停機需求約130至140架。5月起疫情因素影響，航空公司取消航班或更改班表，過夜停機的飛機增加至140至150架。怎麼停成為航務處空側管理最大的挑戰。

據指出，為了把飛機塞進停機坪，航務師跟航勤拖機人員等帶著皮尺到停機坪，根據飛機長度、翼展量出所需要停機空間，除了原有標準的標線外，另外在停機坪上劃出輔助參考標線，最多1個停機坪塞進3架空中巴士A321或波音737型小飛機，把停機坪空間發揮到極致。

每天多出來40至50架飛機停放，不是光把飛機塞進停機坪就可以了，重疊停飛機一定會擋住飛機進出動線，規劃時就要考慮次日飛機值勤順序，清晨最先起飛的飛機要放在最外面，否則塞在後面被其他飛機擋住，次日早上絕對是塔台、航務處、航空公司、航勤公司人員的夢魘，要把前面的飛機挪開才能拉出裡面的飛機。