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影／疫情停飛航班多 桃機絞盡腦汁把飛機塞進停機坪

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
受新冠肺炎疫情影響，各航空公司大幅減班，飛機跟汽車一樣必須有停放位置，桃園機場公司航務處的航務師每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的機坪。記者陳嘉寧／攝影
受新冠肺炎疫情影響，各航空公司大幅減班，飛機跟汽車一樣必須有停放位置，桃園機場公司航務處的航務師每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的機坪。記者陳嘉寧／攝影

新冠肺炎疫情影響，各航空公司大幅減班，飛機跟汽車一樣必須有停放位置。桃園機場總共有100個機坪，過夜停放的飛機卻有140至150架，多出來的飛機要停那？桃園機場公司航務處航務師跟拼圖一樣，每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的機坪。

桃園機場公司航務處處長蘇崇義指出，桃園機場現有營運機位 78 個，修護工廠與相關停駐機位 32 個，統計110個停機位置，每天晚上常態性過夜停機需求約130至140架。5月起疫情因素影響，航空公司取消航班或更改班表，過夜停機的飛機增加至140至150架。怎麼停成為航務處空側管理最大的挑戰。

據指出，為了把飛機塞進停機坪，航務師跟航勤拖機人員等帶著皮尺到停機坪，根據飛機長度、翼展量出所需要停機空間，除了原有標準的標線外，另外在停機坪上劃出輔助參考標線，最多1個停機坪塞進3架空中巴士A321或波音737型小飛機，把停機坪空間發揮到極致。

每天多出來40至50架飛機停放，不是光把飛機塞進停機坪就可以了，重疊停飛機一定會擋住飛機進出動線，規劃時就要考慮次日飛機值勤順序，清晨最先起飛的飛機要放在最外面，否則塞在後面被其他飛機擋住，次日早上絕對是塔台、航務處、航空公司、航勤公司人員的夢魘，要把前面的飛機挪開才能拉出裡面的飛機。

蘇崇義表示，雖然盡量往停機坪內塞飛機，航務處航務師還是督導航空公司及航勤公司拖機人員，按照程序做好每一步驟，確實做好隔離，保持每一架飛機的安全距離，也確保桃園機場營運順遂。

受新冠肺炎疫情影響，各航空公司大幅減班，飛機跟汽車一樣必須有停放位置，桃園機場公司航務處的航務師每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的機坪。記者陳嘉寧／攝影
受新冠肺炎疫情影響，各航空公司大幅減班，飛機跟汽車一樣必須有停放位置，桃園機場公司航務處的航務師每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的機坪。記者陳嘉寧／攝影
受新冠肺炎疫情影響，各航空公司大幅減班，飛機跟汽車一樣必須有停放位置，桃園機場公司航務處的航務師每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的機坪。記者陳嘉寧／攝影
受新冠肺炎疫情影響，各航空公司大幅減班，飛機跟汽車一樣必須有停放位置，桃園機場公司航務處的航務師每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的機坪。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司航務處處長蘇崇義（圖）說明航務師每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的停機坪情形。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司航務處處長蘇崇義（圖）說明航務師每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的停機坪情形。記者陳嘉寧／攝影
受新冠肺炎疫情影響，各航空公司大幅減班，飛機跟汽車一樣必須有停放位置，桃園機場公司航務處的航務師每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的機坪。記者陳嘉寧／攝影
受新冠肺炎疫情影響，各航空公司大幅減班，飛機跟汽車一樣必須有停放位置，桃園機場公司航務處的航務師每天晚上絞盡腦汁想辦法把飛機塞進有限的機坪。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 疫情 空中巴士 新冠肺炎

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