文化部在岡山樂群新村 由多單位跨域合作古蹟防災演練

文化部文化資產局今天首次與軍方合作，在原岡山日本海軍航空隊編號A1-A16宿舍群樂群村，進行古蹟防災演練，並邀空軍官校、高雄市府文化局、消防局、警察局、社區文史團體及在地幼稚園師生參與。透過實際模擬演練，提升消防團隊救災判斷、管理人員及社區民眾應變能力，以降低災害發生與損失，參與演練人數約120人。

文資局指出，隨著1990年代後老舊眷村改建，部分眷村面臨空間閒置的窘境，各縣市雖積極地進行再利用，但閒置期間仍發生多起遊民潛入引發火災的事故，對眷村的保存帶來很大隱憂。這次選在樂群新村，就是曾經發生火警的地方。

此次古蹟防災演練設定以眷村災害搶救為主題，檢視災害發生時，古蹟管理人、社區團體與消防單位彼此間的協力合作，希望落實自救、共救、公救的災害搶救原則。現場有文化、警消、古蹟管理單位軍方的跨域合作，再加上來參觀的社區幼稚園師生，希望能讓文化資產防災教育向下扎根。

文化部文化資產局長陳濟民指出，這次特別選在具有文資身分的樂群村，首次與國防部政治作戰局合作進行古蹟防災救災演練，多一分準備，文化資產就可以少一份損傷。同時統籌行政與民間支援力量，建立所有權人及管理人應有的古蹟防災觀念，擬定古蹟防災計畫重點與災害風險辨識操作原則，以降低災害發生與損失。