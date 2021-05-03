墾丁珊瑚產卵了 粉紅星空3日晚開直播

墾丁珊瑚昨天晚上開始部分產卵，粉紅色精卵布滿海域美極了，今晚珊瑚產卵將大爆發，海生館及墾管處合作的產卵實況直播將從今晚開始。

每年受委託下海觀察墾丁珊瑚產卵的資深潛水專家蔡永春1日在核三廠出水口海底已觀察到1、2種珊瑚產卵。他表示，昨晚產卵的珊瑚增加到7、8種，包括表孔、軸孔、環菊、堅實微孔、盤星珊瑚等都含卵待放，並在昨晚9時後，噴發釋卵。

粉紅、橘色等顏色的精卵在海中漂浮，海底的粉紅、橘色海底星空奇景，又像海底雪景，吸引不少潛水客下海觀看，蔡永春表示，今天晚上將會有更多珊瑚爆量噴發。

墾丁國家公園管理處今年再與國立海洋生物博物館合作直播珊瑚產卵，墾管處表示，珊瑚產卵直播將從今晚一直到5日，每晚9時到9時30分直播。

蔡永春表示，今年珊瑚產卵時序與往年差不多，都在媽祖生日（農曆3月23日）前後，不過，去年受到珊瑚大白化影響，珊瑚死了約3至4成，今年珊瑚數量減少，淺水區受傷嚴重的軸孔及枝狀類珊瑚死亡過多，產卵數量也下降。

蔡永春表示，新生珊瑚每年只生長20至30公分，希望今年夏季高溫狀況不要太過嚴重，不要再釀第2波白化。