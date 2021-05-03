業務需求調整班型 長榮航空批工會：不誠信協商

長榮航空企業工會今向勞動部送交不當勞動行為裁決申請，認為長榮擅改地勤班型，認為變更班型的合理性及必要性；長榮航空表示，調整班型在前，提出團協在後，長榮航空企業工會是不實指控、是抹黑公司的不誠信協商，令人遺憾。

長榮航空表示，2018年起，桃園、松山及高雄機場已「逐步」、「漸進」調整地勤人員的「短班6小時、長班8.5小時」等特殊工時型態，全面改為8小時的法定正常工時，此為公司既定政策，且依業務調整班型本就是公司的權限，除了松山機場及高雄機場已全面採行外，桃園機場也陸續實施並不斷宣導。

長榮航空表示，公司調整班型在前，長榮企工在今年3月才提出團體協商，要求不得變更，企圖阻撓公司有關班型調整時程，目前第一次團協時間訂於5月6日，團體協商尚未開啟，長榮企工就抹黑公司不誠信協商，令人遺憾。

長榮航空說，近年來因機隊擴充及代理業務成長，各機場運量持續攀升，致使航班之尖、離峰差異趨緩，每日業務量變得平均，2018年以前，長榮航空為因應離、尖峰航班營運需求，機場輪班單位先後實施各類長短班工時等班型，後因機場業務日益增長，已無區分長短班的必要。

依據長榮航空分析，短班6小時班型，員工延長工時的比例偏高，反映短班設計已不符現時需要，實施固定8小時班型不但有助於穩定員工上下班時間，更可讓員工有更正常的生活作息。

長榮航空說，長榮企工聲稱取消長、短班「將使員工無法以短班的特休時數換取一日之休假，嚴重損害員工權益」，實際上班型調整，工時未增加，員工特休時數也無減少。申請短班（6小時）特休所免除者為表定6小時的出勤義務，申請長班（8.5小時）特休，所免除則為表定8.5小時的出勤義務，有的人喜歡在短班請特休，有的人覺得長班請特休比較輕鬆，此為個人選擇。

長榮航空表示，班型變更後，申請固定班型（8小時）特休，所免除則為表定8小時的出勤義務，未有損害員工利益情事。長榮航空所有員工的年度特休計算均依據法律規範，不會因班型變更而短少。

長榮航空說，全球航空產業深受疫情影響，目前長榮航空客運航班運能僅剩不到一成的狀況下，公司盡最大努力維持運作，截至目前沒有裁員、減薪，多數員工都能感受到公司的努力，全體員工均安排休專案事假，以撙節人事成本，認為工會以抹黑方式，不但有悖事實，也陷機場同仁於不義，此種行徑對航空產業整體發展有害無益，長榮航空絕大多數員工深感無奈。

長榮航空說，航空產業在面臨疫情如此艱困及全民攜手抗疫的關鍵時刻，深切呼籲長榮企工認知航空產業困境，和公司一同共度難關，為疫情後的發展做最好的準備，避免損及公司未來競爭力，也無益於勞資和諧。