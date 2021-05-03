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延宕多時台南新亮點國圖南分館再招標 拚113年完工

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
國家圖書館規畫於台南新營新建「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」。圖／擷取自國家圖書館網站
國家圖書館規畫於台南新營新建「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」。圖／擷取自國家圖書館網站

國家圖書館規畫於台南新營新建「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」，原本預計今年蓋好，但卻因土地問題延宕至今。國圖表示，經中央各部會與台南市政府多方努力，再次啟動工程招標，已於4月30日上網公告。全案共43億元，工程費近25億元，力拚113年完工成新地標。

根據國家圖書館規畫，國圖南部分館總樓地板面積為51,011.63平方公尺，為地下1層、地上5層建築物，位於台南市新營區的文高11用地。該館以「大圖小鎮」為設計理念，將圖書館、博物館、典藏中心等主要空間，與南北向的公共軸線連接，以順暢、連續的空間配置連結周遭社區的關係，形塑一個「小鎮」的場域感。

國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心2018年（107年）11月舉行奠基典禮，當時預計最晚2021年（110年）完工啟用。不過全案延宕至今。去年台南藍營議員還要求台南市長黃偉哲切結在民國「110年」底前實際動工，否則要他退出第4屆市長選舉（民國111年），不過黃當時對日期有意見，改為切結115年。

延遲原因，國圖指出，是土地問題。日前行政院召開會議，找台南市政府、內政部等單位討論土地分屬，目前已經解決土地疑義。全案採購預算金額為新台幣24.99億元，於110年4月30日至5月27日在政府電子採購網辦理招標公告，工期845日，預定113年完工啟用與民眾相見。

國家圖書館館長曾淑賢表示，感謝各界，特別是南部鄉親的關注，將積極籌建新館工程與規畫各項創新閱覽服務，竭誠歡迎國內施工團隊參與投標，共同為國家打造世界級文化地標。

「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」示意圖。圖／擷取自國家圖書館網站
「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」示意圖。圖／擷取自國家圖書館網站

圖書館 行政院

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