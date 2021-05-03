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本土+2！華航、諾富特個案爆不完 旅館外包人員也確診

醫PO一表看懂5名確診者足跡 北北桃等5縣市都躲不掉

防社區感染 新北老人共餐改外帶餐盒

中央社 / 新北3日電

新北市長侯友宜今天宣布，即日起至24日，老人共餐改成外帶餐盒，另嚴格落實室內實聯制、室外集會超過千人要提送防疫計畫等，防堵疑似社區感染擴散。

新北市長侯友宜上午到板橋區的亞東醫院出席「科技行動智能救護車，搶救OHCA大聯盟」記者會後，接受媒體聯訪時表示，以華航諾富特案為警惕，已全面檢視新北11家防疫旅館確保獨立空調、分艙分流動線，市府將加強突擊檢查密度。

侯友宜也說，當諾富特事件擴及新北時，就已嚴格執行防疫措施，除落實市內集會實聯制、室外集會超過1000人以上要提送防疫計畫核定，同時包括公車系統的消毒密度，從4個小時改成2個小時一次。

侯友宜表示，每天都會做滾動式檢討防疫作為，今天早上決定即日起三週，老人共餐改為外帶餐盒，宮廟活動從2天前起已經縮小規模，每個活動都謹慎面對。

侯友宜 諾富特

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