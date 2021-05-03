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外銷轉內銷！漁業署推8款鰻魚便當 10國道休息站買得到

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會與南仁湖、新東陽合作，在10個國道服務區，推出8款特色鰻魚便當，希望趁著鰻魚價格相對平實，國人也能享用台灣鰻魚。記者彭宣雅／攝影
農委會與南仁湖、新東陽合作，在10個國道服務區，推出8款特色鰻魚便當，希望趁著鰻魚價格相對平實，國人也能享用台灣鰻魚。記者彭宣雅／攝影

鰻魚被視為高價魚種，過去大多以外銷為銷售主力，受到新冠肺炎疫情影響運費高漲，我國鰻魚外銷轉內銷，農委會與南仁湖、新東陽合作，在10個國道服務區，推出8款特色鰻魚便當，希望趁著鰻魚價格相對平實，國人也能享用台灣鰻魚。

農委會表示，南仁湖企業推出「鰻游國道便當」，是正宗的日式風味鰻魚餐盒；新東陽則主打「台式三杯鰻魚便當」、「蒲燒鰻魚便當」，二者分別選用國產新鮮白鰻及蒲燒鰻魚，搭配雲林元長落花生、莿桐蒜頭和丸莊醬油等國產食材。

農委會漁業署長張致盛表示，這兩年鰻魚苗多，這兩年產量增加，國產鰻魚應該留在台灣，讓國人享用，因此推出鰻魚便當，在國道就能買到，台灣鰻魚放養往年平均約2500公噸，今年增加到7000公噸，加上全球疫情影響，消費量並無提升，對比過去兩年鰻魚價格更親民，這兩年鰻魚每公斤超過1000元，目前降到500多元，因此做成鰻魚便當，外賣便當從100多元到200多元都有，還有宴會才吃的到鰻魚油飯，這一次從200元到800元不等，足夠一家人享用。

農委會主委陳吉仲表示，台灣鰻魚只要外銷到日本，海空運的獎勵照做，且一定會持續，今年鰻魚產量可能近7000公噸，產值20多億，平時沒有生產這麼多，今年生產多的時候，當然要介紹優質水產品給國內的消費者，再一周就是母親節，孝順母親鰻魚是最好的禮物。

漁業署說，國產鰻魚口感細膩柔滑，營養價值高，豐含蛋白質、維生素A、D、E、礦物質，所含魚油、EPA與DHA也比其他水產品高出許多，是天然健康的食材，推薦全家人用國產鰻魚補元氣。

去年我國鰻魚(包括活鰻、調製鰻魚、鰻苗)出口情形，日本為我國鰻魚出口最大國，占整體97%。截圖自農委會官網
去年我國鰻魚(包括活鰻、調製鰻魚、鰻苗)出口情形，日本為我國鰻魚出口最大國，占整體97%。截圖自農委會官網
農委會與南仁湖、新東陽合作，在10個國道服務區，推出8款特色鰻魚便當，希望趁著鰻魚價格相對平實，國人也能享用台灣鰻魚。記者彭宣雅／攝影
農委會與南仁湖、新東陽合作，在10個國道服務區，推出8款特色鰻魚便當，希望趁著鰻魚價格相對平實，國人也能享用台灣鰻魚。記者彭宣雅／攝影
農委會與南仁湖、新東陽合作，在10個國道服務區，推出8款特色鰻魚便當，希望趁著鰻魚價格相對平實，國人也能享用台灣鰻魚。記者彭宣雅／攝影
農委會與南仁湖、新東陽合作，在10個國道服務區，推出8款特色鰻魚便當，希望趁著鰻魚價格相對平實，國人也能享用台灣鰻魚。記者彭宣雅／攝影
歷年我國鰻魚外銷日本量價情形。記者彭宣雅／製表
歷年我國鰻魚外銷日本量價情形。記者彭宣雅／製表

便當 農委會 國道

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