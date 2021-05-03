消保處修正汽車維修契約 估價不得收費、不得擅換零件

汽車是現代社會不可缺少之交通工具，修車也經常衍生消費糾紛。消保處今表示，審議通過經濟部研擬的汽車維修定型化契約，增訂修車估價不得收費，如需拆裝或電腦診斷始得估價者，其費用由雙方另行約定。業者應於維修前將維修項目及費用告知消費者，經其同意始得維修。

消保處表示，已審議通過經濟部研擬之「汽車維修服務定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案。因應汽車維修業除提供維修服務外，亦兼具商品(例如零配件)之販售，修正名稱為「汽車維修定型化契約應記載及不得記載事項」，較現行規範提供消費者更進一步之保障。

此次修正，明定業者應於維修場所明顯處揭示基本保養或常用維修項目所需之零配件價格、服務報酬、拖吊費等各項費用，或提供消費者查詢之方式。估價不得收費；如需拆裝或電腦診斷始得估價者，其費用由雙方另行約定。為確保收費合理性，明定上開收取之費用，不得超過原廠費用標準。

過去常發生消費車送車維修，維修完才發現帳單高得嚇人。消保處表示，新約明定維修項目及費用應告知消費者，消費者同意始得維修：為避免業者擅自加價更換零配件，明定業者應於維修前將維修項目及費用告知消費者，經其同意始得維修；維修中發現額外需維修項目時，亦同。業者未告知而逕行維修，應回復原狀；若無法回復，不得要求消費者支付因而增加之費用，消費者如有損害，並負賠償責任。如消費者要求以自備零配件維修，應於維修文件或其他經雙方同意之文件，加註自備零配件明細，並經消費者簽名確認。

為避免業者無正當理由拒絕保固，明定車輛（包括各種零配件、板金、噴漆）自交車之日起至少一年或行駛至少二萬公里範圍內(以先到者為準)，如發生與維修時同一故障或瑕疵，業者應免費負責維修。

為減少消費爭議及確保行車安全，明定業者於維修完成後交車前，應就維修項目進行檢測或路試，並由消費者確認是否完全修復。為避免汽車維修糾紛發生時，未能及時釐清車輛故障或瑕疵之原因，故增訂消費者得先行墊支鑑定費用，委託鑑定單位從事必要之鑑定；業者應配合，並提供爭議車輛判定說明書、原廠技術資料及相關文件，供鑑定單位完成鑑定。