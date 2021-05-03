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海漂物中寶特瓶仍多 海保署：不利於生態

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
海保署公布今年第一季海廢清除結果，共清出3371.2噸。記者王昭月／翻攝
海保署公布今年第一季海廢清除結果，共清出3371.2噸。記者王昭月／翻攝

海洋委員會海洋保育署今公布110年第一季海廢清除成果，超過3371公噸，仍以海漂垃圾為大宗，占將近5成。而海廢資源垃圾以寶特瓶占比最高，顯示國人對於瓶裝飲料有很大程度依賴性，這些廢棄寶特瓶在海洋漂流過程仍會破損、溶解部分塑膠分子，不利於生態。

海保署統計臨海19縣市今年第1季海廢清除量、淨灘、船舶攜回垃圾及岸置垃圾桶，共清出3371公噸，比109年同季多出1759公噸。

海保署指出，海廢垃圾中，海漂約占49.96%、海底垃圾 約占0.3%、淨灘約占17.84%、船舶攜回垃圾約占19.07%、岸置垃圾桶約占15.83%；另清除的海廢，資源垃圾約占8.46%，非資源垃圾約占91.54%，資源垃圾中又以寶特瓶4.49%為最高，其次是玻璃瓶1.75%、鋁罐1.41%、鐵罐0.47%及廢紙0.34%，非資源垃圾則為難以分類辨識的其他類為最大宗，占77.72%，剩餘分別是竹木8.9%、保麗龍2.26%、廢棄漁網漁具2.66%。

「本季海廢資源垃圾以寶特瓶占比最高」，海保署說，寶特瓶在海洋漂流過程仍會破損、溶解部分塑膠分子，對生態循環圈是不利的因素。

非資源垃圾中廢棄漁網具雖占比較少，但廢漁網在海中易勾纏各式垃圾，遭日曬與海水侵蝕變質到無法辨識，因此廢漁網的回收與處置仍是海廢處理之重大挑戰。

海保署繼109年委託基隆市、新北市、桃園市、嘉義縣、金門縣、澎湖縣辦理漁網及保麗龍回收後，今年度再增加高雄市、苗栗縣、連江縣。

保麗龍 淨灘

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