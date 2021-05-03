他其實沒那麼喜歡你！另一半「騎驢找馬」10大警訊　別再將錯的人當真愛

這些跡象你中了哪些？

很多人都想要跟交往對象走得長遠，無奈有時對方並沒有將你放進未來規劃中，只是為了填補寂寞，才勉強和沒那麼喜歡的人在一起，等到遇上更好的對象後，再狠狠地將你拋棄，徒留浪費青春的你留在原地感傷。

究竟要如何分辨他是準備和你定下來，或是還在觀望其他對象、對你只是玩玩呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友熱議另一半「騎驢找馬」的10大警訊，如果中了好幾點，可能就要好好重新思考這段關係，別等到自己都被消耗殆盡了，才驚覺你不是他想走到最後的人。

image source：unsplash（示意圖）

NO. 10 背著你偷玩交友軟體

出社會後生活圈變得非常固定，許多人會透過交友軟體認識新朋友，現在也可看到不少情侶都是藉由交友軟體在一起的。不過也由於交友軟體的使用動機非常明確，很少有人會在上面「單純交友」，因此交往之後如果還執意不刪交友軟體，甚至背著伴侶偷玩，很容易被聯想成「還想找別人搞曖昧」。

網友認為就算另一半和交友軟體的對象沒有曖昧對話，也很難重建信任，「發現男友在玩交友軟體後我就變得疑神疑鬼」。

延伸閱讀：送這些小心被誤會！10大「曖昧系禮物」背後暗示超母湯

NO. 9 連1塊錢都要跟你計較

雖然每對情侶用錢的方式皆不相同，只要雙方有默契約定好即可，不過情侶間的花費很難分得那麼仔細，如果每次消費都要精算到小數點第一位，在結帳櫃檯前一塊錢一塊錢數，實在是談錢傷感情。

許多網友覺得感情是互相的，何況未來還可能一起生活，面臨採買日用品等情況，如果連飲料喝幾口、雞排吃幾口，都要計算誰付一半、誰付三分之一，會讓兩人相處非常累，久而久之也很難維持下去。

延伸閱讀：未婚的請原地結婚！15大粉紅泡泡「戀人系」YouTube頻道來了

NO. 8 從來不會主動聯繫你

喜歡一個人的時候，很直覺地就會一直思念對方、想跟對方聊天，雖然有些人個性確實比較內向害羞，不敢太主動聯繫另一半，但如果每次都只有你主動開啟話題、提議下次約會內容，或是買宵夜去他家等等，他卻將之視為理所當然，讓你「熱臉貼冷屁股」，長久下來容易變成不對等的關係。

有類似經驗的網友對此表示心累，「好像只有我在付出」、「感覺另一半有沒有我都沒差」。

延伸閱讀：別再暈船了！十大鄉民最愛「單身爽事」盤點 揮別錯的人更快樂！

NO. 7 約他見面只會回「我很忙」

許多人工時長，平日要忙到很晚才下班，假日還可能到公司加班，實在沒什麼時間跟另一半約會，不過網友認為，若是對方有將你放在長期規劃中，還是會想辦法擠出時間與你相處，不讓感情淡掉，就算真的拒絕這次的約會，也會馬上主動提議下次的約會日期。

但如果對方每次都拒絕見面還不講理由，或是只在很突然的時刻約你，那有可能是他原本想見面的人臨時沒空，才以「無魚蝦也好」的心態跟你約會。



延伸閱讀：怎麼了你累了、說好的幸福呢？「疑婚時代」感情出現裂痕的十大徵兆

NO. 6 等他訊息等到天荒地老

﻿「吃飯了嗎？」有時候只是傳一則很簡單的訊息，另一半卻是死都不肯回應，非要等到隔天才能收到一句「嗯」，有時候都等到懷疑兩人真的是情侶關係嗎？

網友分享自己對於「等訊息」的看法，指出其實回覆一句話、一個貼圖只需要花幾秒鐘，根本是對方有沒有心的問題，就算上班再忙，也總會有可以抽空回訊息的時間，有些不善於用文字表達的網友也說，若不想打太多字則會直接通電話，用行動表示對另一半的在乎。

延伸閱讀：回頭草又甜又毒你吃過嗎？十大「撿回前任」的超走心復合理由

NO. 5 在社群網站假裝單身

雖然不是每個人都喜歡在社群網站上高調放閃，但是如果另一半刻意在社群網站上「裝單身」，那可就要小心了。

網友揭露「裝單身」的幾種表現，像是故意不讓你標記他的照片、發文tag他還會被大聲斥責，甚至特別在自介寫「單身」、「徵伴」等字眼，可能代表他根本沒把你這個伴侶放在眼裡，還想跟別人搞曖昧，是種相當自私的行為，網友直言「裝單身就是準備讓自己待價而沽」。

延伸閱讀：滿身慾火被澆熄！「買可樂」最怕遇到十大母湯床伴

NO. 4 提到結婚話題就裝沒事

﻿許多情侶到了適婚年齡後，會開始考慮結婚生子的議題，邁入人生的下個階段，就算沒有要結婚，雙方也會分享對於未來的規劃，將彼此納入人生的藍圖。

但是有網友曾經遇過，只要談到「結婚」二字，另一半就會開始轉移話題、裝沒聽到，旁敲側擊才發現對方根本沒有想走長久。大多數網友都建議，情侶可以花點時間討論未來規劃，若發現彼此沒有共識又難以磨合，趁早離開也不是件壞事。

延伸閱讀：快打開愛情雷達！別再後悔沒早點察覺的10大分手前兆

NO. 3 把「分手」當成口頭禪

﻿每個人都是獨立的個體，情侶間偶爾吵架摩擦是理所當然的事，但是有些人卻總愛將「分手」掛在嘴邊，不管是大事、小事都要提分手。

網友表示就算吵到最後沒有真的分手，但每次聽到「分手」二字都會心痛一次，久而久之也會萌生「好啊，你想分手就分手吧」的念頭，對這段感情越來越沒信心，真正愛你的人，是不會讓你體驗這種感受的。

延伸閱讀：舊愛最美？最讓男人無法忘懷的前女友 第一根本不是初戀

NO. 2 為了小事翻舊帳嫌棄你

「你就是這副德性，所以某年某月某日才會惹我生氣！」有些人在吵架的時候，會把以前曾發生的不愉快搬出來再講一次，細數你曾經做過哪些對不起他的事情，原本爭執的事情都還沒有討論結束，還要再分神爭吵以前的事情，令人感到相當疲倦。

網友指出，面對愛翻舊帳的伴侶，自己會變得越來越小心翼翼，深怕一不小心又觸怒對方，很難想像以後要長期和這樣的伴侶相處。



延伸閱讀：男生千萬要小心！容易被女生討厭的十大行徑

NO. 1 死不介紹親友給你認識

依照台灣人的習慣，情侶交往一段時間後，通常會面臨見父母、見朋友的環節，希望讓親友認可自己的交往對象並給予祝福。

雖然有些情況是家裡比較嚴格，無法向爸媽公開交往關係，但網友認為，如果連在他朋友圈中，你都像是個「隱形人」一樣，你提議要認識他的朋友，還遭到激烈反對，那就要特別注意，對方可能沒有認定你就是要走下去的對象，「刻意閃躲感覺很詭異」、「就算不愛放閃，但朋友都曉得我有男友，故意不介紹很怪」。

延伸閱讀：把妹撩妹全靠這招！十大迷倒女孩的樂器來了

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月28日至2021年04月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『另一半騎驢找馬徵兆』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

商品推薦