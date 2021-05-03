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梅雨季來了！吳德榮：首波梅雨鋒面周三報到

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梅雨季來了！ 吳德榮：首波梅雨鋒面周三報到

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，由於今天天氣型態偏東風影響，日東南部地區有局部大雨發生的機率，氣象局針對台東縣發布大雨特報。截圖自中央氣象局網站
中央氣象局表示，由於今天天氣型態偏東風影響，日東南部地區有局部大雨發生的機率，氣象局針對台東縣發布大雨特報。截圖自中央氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨全台最高溫為南部(台南南化區)的34.6度。今晨紅外線雲圖顯示，台灣上空中高雲增多；伴隨微弱的回波，花東沿海另有「陸風」形成的強回波；花東沿海有較大降雨。

中央氣象局表示，由於今天天氣型態偏東風影響，日東南部地區有局部大雨發生的機率，氣象局針對台東縣發布大雨特報

氣象局說，今、明兩天台灣東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，今日東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率；今、明兩天中南部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今日桃園以北及恆春半島沿海空曠地區有較強陣風，請注意。

吳德榮說，今晨「輻射冷卻」因雲層增多而減弱，低溫回升；截至5時本島各地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)19.1度，中部(南投中寮鄉)21.0度，南部(高雄內門區)21.5度，東部(花蓮壽豐鄉)18.1度。

吳德榮表示，根據最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(3、4日)兩天各地為多雲時晴，白天暖熱，早晚仍偏涼；東南風帶來的水氣增多，東半部有局部雨，並有較大雨勢；西半部山區午後有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫：北部19至31度，中部21至32度，南部22至33度，東部18至31度。

他說，最新模式模擬顯示，周三(5日)「梅雨季」首波移動性鋒面通過，鋒面結構不強，但帶來不穩定大氣，配合午後的激發機制，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨發生的機率，南部地區亦有局部短暫降雨的機率；北台灣氣溫稍降。週四、五(6、7日)鋒面遠離，各地好轉為多雲時晴，白天暖熱早晚涼；大氣仍不穩定，山區午後有局部陣雨的機率。

根據最新模式模擬顯示，週六、日(8、9日)「梅雨季」第二波移動性鋒面接近並通過，鋒面結構雖不強，配合不穩定的大氣，易有對流被激發，北台灣氣溫稍降。為末期的模擬，模式仍在調整中，應持續觀察。

吳德榮 氣象局 梅雨 大雨特報 天氣動態

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