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諾富特疫情震驚桃園美校 校方：停止供餐線上教學防疫

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
諾富特飯店染疫爆發，桃園美國學校停止諾富特供餐，改線上教學到5日，並改由其他廠商供餐。圖／取自桃園美國學校粉絲專頁
諾富特飯店染疫爆發，桃園美國學校停止諾富特供餐，改線上教學到5日，並改由其他廠商供餐。圖／取自桃園美國學校粉絲專頁

新北市議員葉元之爆料指諾富特飯店二館檢疫客的垃圾、床單及供餐人員使用同部電梯未分流，增染疫風險，供餐客戶包括桃園美國學校在內，引起社會關切；桃園美國學校今晚表示，該校4月29日接獲諾富特染疫通知，當天即停止諾富特供餐，並通知師生隔天採取線上教學到本月5日止，全校高規格防疫每天消毒，恢復上課改由其他廠商供餐。

桃園美國學校表示，諾富特飯店4月29日爆發員工染疫後，該校接到通知，立即採取超前部署SOP作業，當天中午停止諾富特供餐，並改訂麥當勞餐給學生食用，通知家長決定老師隔天起不必到校，採居家線上教學，直到本月5日止，該校未與染疫者接觸，仍採高規格防疫，每天消毒，做好防疫措施，恢復上課後改由廠商供餐，後續與諾富特飯店合約未來再行討論。

諾富特 麥當勞

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