一張圖看天氣！兩波鋒面接力靠近台灣 降雨熱區曝光

中央氣象局預告未來一周天氣，時序進入5、6月梅雨季，不過還不到梅雨季顯著降雨的時期，有兩波鋒面但影響時間不長，降雨仍偏向在北部及東半部地區，第一波鋒面周三通過，北部、東半部地區及中南部山區有雨；第二波鋒面預計周六、日接近台灣北部，目前仍搖擺不定，降雨情況還要觀察。

氣象局表示，周一、周二鋒面在華南逐漸建立、東移，東半部出現較大雨勢，今晚至周一整天，台灣附近受偏東風影響，東半部地區可能有較大雨勢出現。周一水氣稍增，西南風帶來一些水氣，西半部雲量稍增，北部地區午後降雨機率亦稍增，除前往山區之外，平地活動也可以帶雨具以備不時之需。

周二天氣悶熱，環境水氣減少，西半部高溫在30度以上，中南部局部可達33至35度，戶外活動要注意補充水分及防曬，預防中暑。

氣象局提醒，周三鋒面通過，天氣稍轉不穩定，北部、東半部地區及中南部山區會有些局部短暫陣雨，南部地區降雨機率也相對增加，留意天氣變化，外出攜帶雨具。由於雲多下雨，加上鋒面通過後轉為東北風，北部東半部高溫約降1、2度，感受較舒適。

氣象局說，周四、周五另一鋒面再度建立，前一道鋒面來得快、去得快，水氣很快減少，但帶來一些東北風，周四北東高溫持平，仍較舒適，周五氣溫略升高。

周六、周日鋒面接近台灣北部海面，氣象局說，周末這道鋒面在台灣北部海面搖擺不定，目前看起來北部及東半部地區會受到一些影響有局部降雨，若接近台灣一些則中部地區易有降雨機會，若遠一些北部地區降雨亦會減少。