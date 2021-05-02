快訊

一張圖看天氣！兩波鋒面接力靠近台灣 降雨熱區曝光

PLG／夢想家洋將轟42分 2分退領航猿闖冠軍賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！兩波鋒面接力靠近台灣 降雨熱區曝光

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預告未來一周天氣。圖／取自氣象局臉書粉絲團「報天氣」
中央氣象局預告未來一周天氣。圖／取自氣象局臉書粉絲團「報天氣」

中央氣象局預告未來一周天氣，時序進入5、6月梅雨季，不過還不到梅雨季顯著降雨的時期，有兩波鋒面但影響時間不長，降雨仍偏向在北部及東半部地區，第一波鋒面周三通過，北部、東半部地區及中南部山區有雨；第二波鋒面預計周六、日接近台灣北部，目前仍搖擺不定，降雨情況還要觀察。

氣象局表示，周一、周二鋒面在華南逐漸建立、東移，東半部出現較大雨勢，今晚至周一整天，台灣附近受偏東風影響，東半部地區可能有較大雨勢出現。周一水氣稍增，西南風帶來一些水氣，西半部雲量稍增，北部地區午後降雨機率亦稍增，除前往山區之外，平地活動也可以帶雨具以備不時之需。

周二天氣悶熱，環境水氣減少，西半部高溫在30度以上，中南部局部可達33至35度，戶外活動要注意補充水分及防曬，預防中暑。

氣象局提醒，周三鋒面通過，天氣稍轉不穩定，北部、東半部地區及中南部山區會有些局部短暫陣雨，南部地區降雨機率也相對增加，留意天氣變化，外出攜帶雨具。由於雲多下雨，加上鋒面通過後轉為東北風，北部東半部高溫約降1、2度，感受較舒適。

氣象局說，周四、周五另一鋒面再度建立，前一道鋒面來得快、去得快，水氣很快減少，但帶來一些東北風，周四北東高溫持平，仍較舒適，周五氣溫略升高。

周六、周日鋒面接近台灣北部海面，氣象局說，周末這道鋒面在台灣北部海面搖擺不定，目前看起來北部及東半部地區會受到一些影響有局部降雨，若接近台灣一些則中部地區易有降雨機會，若遠一些北部地區降雨亦會減少。

氣象局 高溫

延伸閱讀

疑龍捲風強襲 日本靜岡3人受傷40棟民宅受損

注意！竹縣關西全鎮及新埔部分地區 5月4日停水11小時

近期兩波梅雨季移動性鋒面 吳德榮：周三首波通過

梅雨可能要等到6月 吳聖宇：能否解除旱象「還有很大變數」

相關新聞

一張圖看天氣！兩波鋒面接力靠近台灣 降雨熱區曝光

中央氣象局預告未來一周天氣，時序進入5、6月梅雨季，不過還不到梅雨季顯著降雨的時期，有兩波鋒面但影響時間不長，降雨仍偏向...

母親節國5恐長時間壅塞 高公局建議這樣走最順

今年母親節是5月9日，部分民眾有聚餐及出遊習慣，交通部高公局參考近年母親節周六日國道交通量，預估今年交通量為100至10...

小毛病不要拖！小黃司機積極抗癌 排尿改善還重振雄風

61歲劉姓計程車司機因為頻尿、急尿、小便尿不乾淨，常常計程車開到一半就急著找廁所，以為是年紀大了，多少會攝護腺肥大問題，...

諾富特疫情震驚桃園美校 校方：停止供餐線上教學防疫

新北市議員葉元之爆料指諾富特飯店二館檢疫客的垃圾、床單及供餐人員使用同部電梯未分流，增染疫風險，供餐客戶包括桃園美國學校...

花蓮壽豐鄉規模3.3地震 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午5時46分發生芮氏規模3.3地震，地震深度17.7公里，震央位於花蓮縣政府西南方24.4...

【電動自行車之亂／下】改裝後時速可飆百公里「不定時炸彈」該限幾歲能騎？

國內有50輛電動自行車趴趴走，有的還能飆破100公里，成了滿街跑的不定時炸彈，立法院正在修法補破網，將限制滿14歲才能騎，去年提出16歲版本的靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴指出，一旦電動自行車可被改裝調速，那就應該比照輕型機車，18歲考照，沒有任何寬容餘地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。