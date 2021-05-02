聽新聞
test
0:00 / 0:00
母親節國5恐長時間壅塞 高公局建議這樣走最順
今年母親節是5月9日，部分民眾有聚餐及出遊習慣，交通部高公局參考近年母親節周六日國道交通量，預估今年交通量為100至105百萬車公里，約較一般周六日增加5%，其中往返國5旅遊交通量大，周六南向南港系統—坪林、周日北向頭城—坪林將有長時間壅塞。
高公局建議，民眾可利用公共運輸以節省時間多陪母親，如一定要開車上路，應避開塞車時段及路段，高公局也預估較好走的時段，5月8日南向旅遊用路人，多利用中午12時後出發；5月9日北向返回工作崗位用路人，多利用中午12時前出發。
高公局表示，為因應母親節周六日交通需求，5月9日下午3至晚上8時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道常態性高乘載管制，並且於假期間增開開放路肩、實施11處精進式匝道儀控，視交通狀況啟動較嚴格匝道儀控管制及機動開放路肩措施，以及國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控等措施。
高公局建議，母親節周六日多搭乘公共運輸，若使用國道請於出發前利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言