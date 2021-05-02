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母親節國5恐長時間壅塞 高公局建議這樣走最順

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高公局預估，母親節時國道5號較容易塞車。本報資料照片
高公局預估，母親節時國道5號較容易塞車。本報資料照片

今年母親節是5月9日，部分民眾有聚餐及出遊習慣，交通部高公局參考近年母親節周六日國道交通量，預估今年交通量為100至105百萬車公里，約較一般周六日增加5%，其中往返國5旅遊交通量大，周六南向南港系統—坪林、周日北向頭城—坪林將有長時間壅塞。

高公局建議，民眾可利用公共運輸以節省時間多陪母親，如一定要開車上路，應避開塞車時段及路段，高公局也預估較好走的時段，5月8日南向旅遊用路人，多利用中午12時後出發；5月9日北向返回工作崗位用路人，多利用中午12時前出發。

高公局表示，為因應母親節周六日交通需求，5月9日下午3至晚上8時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道常態性高乘載管制，並且於假期間增開開放路肩、實施11處精進式匝道儀控，視交通狀況啟動較嚴格匝道儀控管制及機動開放路肩措施，以及國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控等措施。

高公局建議，母親節周六日多搭乘公共運輸，若使用國道請於出發前利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。

母親節 國道 公共運輸

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