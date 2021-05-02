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奇景！日月潭上空「七彩雲」 10分鐘就消失
國內旱象未解，南投縣日月潭水情持續低迷，潭底裸露乾涸龜裂，吸引不少民眾前往拍攝記錄，這幾十年難得一見的大旱；近期更有民眾捕捉到大竹湖地區上空出現「七彩雲」奇景，讓遊客直呼「超夢幻」，拿起手機搶拍這罕見的絕美瞬間。
日月潭以「湖光山色」聞名國內外，但近期遭逢國內50多年未見的大旱，原本水波粼粼的潭區，因水庫進水量不足，水情持續低迷，潭底汙泥裸露，部分區域因長期曝曬龜裂，部分則長出成片青草，被戲稱為「日月潭大草原」成打卡熱點。
而昨天有民眾走訪日月潭大竹湖地區，除拍攝記錄潭區乾涸景致，更意外拍到「七彩雲」絕景，劉姓民眾說，與友人本來只是去看乾掉的日月潭，突然有人一陣驚呼，往他手指去的方向看，竟看見天邊有一朵「七色雲彩」，看起來超級夢幻。
劉表示，那道七色雲彩跟彩虹不一樣，不是細細長長的一條，而是很寬的一大段，所以看到當下，跟友人超興奮，只不過這朵大大的「七彩雲」在天空出現不到10分鐘就消失了，還好他們發現時就有用手機拍下這難得又美麗的瞬間。
日月潭氣象站說，民眾所見「七彩雲」是種罕見的天氣現象，泛稱「彩雲」也就是「環地平弧」，是因為高空中的卷雲含有冰晶，經陽光折射、反射才會出現彩虹般的雲，大多會在高山區偶遇，能在日月潭上空被發現更是罕見，推測可能跟近期天氣較乾，天空又沒被被積雲擋住才會發生。
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