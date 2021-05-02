日賞桐花、晚觀螢 大東北角推宜蘭農場賞螢2日遊

華燈初上之際，生態水質清澈且無光害處所常見「火金姑」漫天飛舞，5月這季節也是欣賞桐花的好時機。東北角國家風景區管理處在宜蘭推出「農場賞螢2日遊」，帶領遊客白天欣賞桐花之美，晚上入住農場觀察螢火蟲，同時還有網拍美景及全台唯一的碗盤博物館，兼顧人文生態的知性之旅。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處串聯區域內新北4鄉鎮及宜蘭10鄉鎮，依據各鄉鎮不同的天然資源及人文，推出多條包山包海的夢幻遊程。管理處長馬惠達盼結合區內豐富的山林、海洋環境及獨特的在地文化，彙整食、宿、遊、購、行等觀光資源，帶旅客從山玩到海，深入體驗東北角在地人文風情。

配合最近熱門的賞螢活動，東北角規劃「農場賞螢2日遊」帶遊客入住去年全新開幕的清水模自然系旅宿三富農場。東北角管理處表示，三富農場擁有良好生態棲地，加上園區多為平地便於行走，近年快速堀起，成為親子三代都喜愛的賞螢景點。

行程也安排前往近來超夯的赫蒂法歐風莊園城堡，目前試營運，將於5月下旬開幕；冬山鄉三奇美徑素有宜蘭版伯朗大道之稱，5月稻浪令人陶醉，此時正是油桐花開季節，到望龍埤遊湖走九曲橋、賞桐花，2天1夜可一次滿足賞螢與賞桐的雙重心願。

此外，全台唯一的台灣碗盤博物館，收藏世界各地碗盤約3萬件，深具人文故事，而員山鄉金雙甡花卉農場有數不盡的各式蘭花，到雷公埤畔品嘗餐廳最道地的烤魚、波的農場吃豬籠草果凍、文青風的超品起司觀光工廠，採買回伴手禮回家。