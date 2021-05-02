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日賞桐花、晚觀螢 大東北角推宜蘭農場賞螢2日遊

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
金雙甡花卉農場的蘭花非常美麗。 記者戴永華／攝影
金雙甡花卉農場的蘭花非常美麗。 記者戴永華／攝影

華燈初上之際，生態水質清澈且無光害處所常見「火金姑」漫天飛舞，5月這季節也是欣賞桐花的好時機。東北角國家風景區管理處在宜蘭推出「農場賞螢2日遊」，帶領遊客白天欣賞桐花之美，晚上入住農場觀察螢火蟲，同時還有網拍美景及全台唯一的碗盤博物館，兼顧人文生態的知性之旅。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處串聯區域內新北4鄉鎮及宜蘭10鄉鎮，依據各鄉鎮不同的天然資源及人文，推出多條包山包海的夢幻遊程。管理處長馬惠達盼結合區內豐富的山林、海洋環境及獨特的在地文化，彙整食、宿、遊、購、行等觀光資源，帶旅客從山玩到海，深入體驗東北角在地人文風情。

配合最近熱門的賞螢活動，東北角規劃「農場賞螢2日遊」帶遊客入住去年全新開幕的清水模自然系旅宿三富農場。東北角管理處表示，三富農場擁有良好生態棲地，加上園區多為平地便於行走，近年快速堀起，成為親子三代都喜愛的賞螢景點。

行程也安排前往近來超夯的赫蒂法歐風莊園城堡，目前試營運，將於5月下旬開幕；冬山鄉三奇美徑素有宜蘭版伯朗大道之稱，5月稻浪令人陶醉，此時正是油桐花開季節，到望龍埤遊湖走九曲橋、賞桐花，2天1夜可一次滿足賞螢與賞桐的雙重心願。

此外，全台唯一的台灣碗盤博物館，收藏世界各地碗盤約3萬件，深具人文故事，而員山鄉金雙甡花卉農場有數不盡的各式蘭花，到雷公埤畔品嘗餐廳最道地的烤魚、波的農場吃豬籠草果凍、文青風的超品起司觀光工廠，採買回伴手禮回家。

管理處表示，大東北角地區還有許多絕佳賞螢地點，例如新平溪煤礦博物園區乘小火車賞螢、宜蘭縣頭城農場、三星鄉天山休閒農場、冬山鄉童話村生態農場及石頭屋蝴蝶農場都可見螢光熠熠火金姑，賞螢遊程 https://reurl.cc/l0v9al 。

全台唯一的台灣碗盤博物館，很有看頭。記者戴永華／攝影
全台唯一的台灣碗盤博物館，很有看頭。記者戴永華／攝影
宜蘭三富農場生態豐富，就近可以欣賞螢火蟲飛舞。記者戴永華／攝影
宜蘭三富農場生態豐富，就近可以欣賞螢火蟲飛舞。記者戴永華／攝影
波的農場豬籠草果凍。記者戴永華／攝影
波的農場豬籠草果凍。記者戴永華／攝影
赫蒂法歐風莊園城堡是很好的美拍景點，最近超夯。記者戴永華／攝影
赫蒂法歐風莊園城堡是很好的美拍景點，最近超夯。記者戴永華／攝影
員山鄉望龍埤的九曲橋，最近可以在附近欣賞油桐花。圖／東北角管理處提供
員山鄉望龍埤的九曲橋，最近可以在附近欣賞油桐花。圖／東北角管理處提供
三富農場夜間生態觀察的竹節蟲。圖／讀者提供
三富農場夜間生態觀察的竹節蟲。圖／讀者提供

賞螢 桐花 國家風景區

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