快訊

直播／華航、諾富特群聚燒向科大？ 指揮中心下午2時說明

飯店染疫員工曾搭火車到宜蘭 車站已全面消毒人員隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中部男性健康隱憂！攝護腺癌初診病患三成半骨轉移

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總支援前（列）腺團隊今天針對攝護腺肥大、攝護腺癌專題演講。圖／台中榮總提供
台中榮總支援前（列）腺團隊今天針對攝護腺肥大、攝護腺癌專題演講。圖／台中榮總提供

台灣在2018年邁入高齡社會，台中榮總支援前（列）腺團隊有鑑於攝護腺疾病長期困擾男性民眾，中部中彰投三縣市攝護腺癌初診病患中，逾三成半已骨轉移，是重要警訊，今天針對攝護腺肥大、攝護腺癌專題演講，透過案例分享等，讓民眾、病友有正確醫療觀念，守護民眾健康。

台中榮總泌尿外科主任裘坤元說，攝護腺癌好發50歲以上男性，最棘手的是，攝護腺癌初期症狀不明顯而容易被忽略，使得確診時可能已達晚期且合併骨轉移，患者有的疼痛難耐，甚至喪失生活自理能力。中部攝護腺癌初診病患逾三成都已骨轉移，這是重要的警訊。為何美國攝護腺癌發生率第一名，不到5%為骨轉移？主要是國人對攝護腺癌不夠了解。

裘坤元建議，攝護腺癌成因與遺傳、西化飲食有關，50歲以上男性每年接受PSA抽血檢測，有攝護腺癌家族病史男性提早在40歲檢測，早期發現接受正規治療，不但可以控制疾病，還能即早恢復正常生活、增加存活率。

裘坤元說，台中榮民總醫院為國家級醫學中心，院長陳適安深感攝護腺疾患對男性同胞的威脅，長期困擾男性的攝護腺三大疾病，攝護腺肥大、攝護腺慢性發炎有年輕化趨勢，指導成立台中榮總支援前(列)腺團隊。

裘坤元指出，台中榮總支援前(列)腺團隊取其諧音，盼透過行動團隊定期舉辦健康醫療講座，幫助民眾及醫療從業人員，認識並了解良性攝護腺肥大及攝護腺癌的成因、治療及預後，並積極推動社區衛教及攝護腺癌篩檢，早期診斷疾病，守護民眾及家庭幸福。

攝護腺癌 台中榮總

延伸閱讀

修復遺體受認同 76行者吃燒烤意外被請客直呼「溫暖」

中榮護師節前獲贈貼心禮 背後有這個故事

北醫大靠調控精胺酸餓死攝護腺癌細胞 研究登自然期刊

欺騙病人施打AZ疫苗？ 台中榮總：散布不實言論依法處理

相關新聞

今起3天西半部空氣品質差 北部可能紅害

今起三天西半部空品不佳，環保署表示，北部今天可能出現「紅害」，竹苗以南也亮「橘燈」，3日擴散條件仍差，整個西半部亮「橘燈...

要下雨了！2波移動式鋒面 氣象局：水庫或多或少進帳

中央氣象局表示，未來一周台灣附近將有兩道鋒面，第一波在周三通過台灣，東半部、北部地區及中南部山區有短暫陣雨，周六又有第二...

騎電輔單車還飛上天 南投推5+1條深度旅行遊程

國外旅遊因疫緊縮，國旅正夯，而為提高國人旅遊黏著度，南投縣水沙連地區產官學串連合作，創新研發涵蓋運動、生態、食農、文化等...

圓環、匝道、高架橋 道路像迷宮

全台熱鬧區有不少早年設置的「圓環」，但動線複雜，不僅外地人轉不出來，更成為交通事故發生熱點。近年新規畫的高架橋、匝道也一...

去年罹舌癌嚇到戒菸酒檳榔 今年再患頰黏膜癌

50歲張姓男子抽菸、喝酒、嚼檳榔樣樣來十多年，去年罹舌癌，歷經手術、電療後，嚇到了，徹底戒除惡習，近日他左側臉頰痛到嘴巴...

台中神岡天空出現「飛龍在天」 氣象站：卷積雲

台中市神岡區今天上午出現空中雲層特殊景象，民眾說像一尾龍，像飛龍在天，台中氣象站表示，這是卷積雲，研判是空氣相對較不穩定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。