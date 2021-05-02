中部男性健康隱憂！攝護腺癌初診病患三成半骨轉移

台灣在2018年邁入高齡社會，台中榮總支援前（列）腺團隊有鑑於攝護腺疾病長期困擾男性民眾，中部中彰投三縣市攝護腺癌初診病患中，逾三成半已骨轉移，是重要警訊，今天針對攝護腺肥大、攝護腺癌專題演講，透過案例分享等，讓民眾、病友有正確醫療觀念，守護民眾健康。

台中榮總泌尿外科主任裘坤元說，攝護腺癌好發50歲以上男性，最棘手的是，攝護腺癌初期症狀不明顯而容易被忽略，使得確診時可能已達晚期且合併骨轉移，患者有的疼痛難耐，甚至喪失生活自理能力。中部攝護腺癌初診病患逾三成都已骨轉移，這是重要的警訊。為何美國攝護腺癌發生率第一名，不到5%為骨轉移？主要是國人對攝護腺癌不夠了解。

裘坤元建議，攝護腺癌成因與遺傳、西化飲食有關，50歲以上男性每年接受PSA抽血檢測，有攝護腺癌家族病史男性提早在40歲檢測，早期發現接受正規治療，不但可以控制疾病，還能即早恢復正常生活、增加存活率。

裘坤元說，台中榮民總醫院為國家級醫學中心，院長陳適安深感攝護腺疾患對男性同胞的威脅，長期困擾男性的攝護腺三大疾病，攝護腺肥大、攝護腺慢性發炎有年輕化趨勢，指導成立台中榮總支援前(列)腺團隊。

裘坤元指出，台中榮總支援前(列)腺團隊取其諧音，盼透過行動團隊定期舉辦健康醫療講座，幫助民眾及醫療從業人員，認識並了解良性攝護腺肥大及攝護腺癌的成因、治療及預後，並積極推動社區衛教及攝護腺癌篩檢，早期診斷疾病，守護民眾及家庭幸福。