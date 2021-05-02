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今起3天西半部空氣品質差 北部可能紅害
今起三天西半部空品不佳，環保署表示，北部今天可能出現「紅害」，竹苗以南也亮「橘燈」，3日擴散條件仍差，整個西半部亮「橘燈」，4日西南部擴散條件轉好，但中部以北位於下風處，容易累積汙染物。
環保署表示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於背風面，擴散條件差；受光化作用影響，午後臭氧易上升；北部、中南部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。北部空品區及馬祖地區為「紅色警示」等級，竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，竹苗局部地區短時間可能達紅色警示等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
3日環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風面，擴散條件稍差，清晨至上午桃竹苗沿海地區受背風渦流影響，汙染物易累積；受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
4日環境風場轉為偏南風，迎風面西南部地區擴散條件轉佳，下風處北部地區，汙染物仍易累積；受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升。中北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
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