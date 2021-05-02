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旅遊新驚喜 山上花園水道博物館自然生態豐富

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
在山上花園水道博物館也有機會觀賞到朱鸝。圖／鳥友陳宏昇提供
在山上花園水道博物館也有機會觀賞到朱鸝。圖／鳥友陳宏昇提供

台南山上花園水道博物館上周才因發現一隻超可愛的領角鴞，近日愛鳥人士又發現，還有少見的紅鸝與一級保育類黃鸝也現蹤，相互追逐，不時在枝葉間穿梭，園區自然生態豐富，讓不少遊客欣喜不已。

領角鴞寶寶上周現身水道博物館，三不五時「度咕」（台語，打瞌睡之意）萌樣，許多愛鳥人士慕名而來，沒想到找到領角鴞前，又有了新發現；連續入園好幾天的陳宏昇笑說，原本打算來拍領角鴞，雖然撲空；但卻意外拍到了珍稀的黃鸝及朱鸝出現在同一棵樹上。

陳宏昇指出，他觀察到一對黃鸝，應屬於亞成鳥，因出現在朱鸝育雛築的鳥巢附近，遭到朱鸝驅趕，兩種鳥類都非常鮮艷，一看就能認出，紅黃鮮豔的毛羽，在枝葉間追逐跳動，色彩搶眼；還有正在築巢的鳳頭蒼鷹及翠翼鳩等珍稀鳥類，鳥況豐富，出乎他意料之外。

文化局表示，水道博物館坐落在平原與山地交界丘陵地區，長期以來列為水源保護區，管制民眾進出，人為干擾相對大量減少；根據2004年成大研究團隊調查成果，光是半年間能記錄到的動物就超過百種，其中鳥類高達44種，領角鴞、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、甚至魚鷹、蜂鷹等各類珍稀鳥禽，也都有機會在水道博物館內看到。

館方表示，為保護這些珍貴自然資產，園區內設有多支攝影機，以及24小時保全措施，館方也將持續嚴密監控與觀察，將朱鸝、黃鸝、領角鴞等稀有鳥種最新動態，都會發布在臉書，也呼籲民眾，不管發現了什麼動物都千萬別去驚擾，遠遠觀賞就好。

相當隱密的鳳頭蒼鷹。圖／鳥友陳宏昇提供
相當隱密的鳳頭蒼鷹。圖／鳥友陳宏昇提供
翠翼鳩在山上花園水道博物館草皮短暫現蹤。圖／鳥友陳宏昇提供
翠翼鳩在山上花園水道博物館草皮短暫現蹤。圖／鳥友陳宏昇提供
山上花園水道博物館自然生態豐富，罕見的黃鸝現蹤。圖／鳥友陳宏昇提供
山上花園水道博物館自然生態豐富，罕見的黃鸝現蹤。圖／鳥友陳宏昇提供

博物館 文化局

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