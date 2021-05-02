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騎電輔單車還飛上天 南投推5+1條深度旅行遊程
國外旅遊因疫緊縮，國旅正夯，而為提高國人旅遊黏著度，南投縣水沙連地區產官學串連合作，創新研發涵蓋運動、生態、食農、文化等5+1條深度旅行遊程，盼吸引更多遊客，增加在地產業特色及旅遊產值，進而開啟地方創生發展契機。
日月潭國家風景管理處指出，水沙連地區具有豐富生態、文化景觀及產業資源，因此透過該處及日月潭觀光圈聯盟、縣府等資源，由地方觀光協會與暨大管院USR計畫融入運動、食農等元素，創新開發深度遊程，建立水沙連地區旅遊特色。
經設計規劃推出5條「水沙連深度旅行遊程」，其中3條路線在埔里鎮，遊程一推運動旅行，結合低碳綠能的電輔單車作為運具，騎旅台灣地理中心碑到虎頭山，體驗手沖咖啡及茗茶，品嘗埔里小吃宴，更以飛行傘在空中漫遊山城小鎮。
遊程二、三則以生態文化、食農為主軸，前者走訪鯉魚潭賞蝶，並了解龍南漆器傳承、到農村書店及美術館見學；後者帶遊客到農場參訪無毒有機種植、採摘食材，更大啖有機養生餐，並前往桃米生態村品茶，體現「食」在地、當季、健康。
遊程四則鎖定魚池紅茶、咖啡產業文化，到紅茶廠學揉茶、品茶，漫步茶園步道、吃古厝料理，更要學習當個咖啡職人；遊程五是唯一跨鄉鎮遊程，遊客將到集集、竹山、名間，走讀山蕉、草本、青竹、茶葉觀光工廠，探訪當地農村產業文化。
此外，還有1條「桃米里山好生活－跟著蝴蝶幸福手作旅行」，融合在地產業元素規劃手作烏龍麵、品茗及咖啡；南投縣觀光協會表示，傳統旅遊多是走馬看花，遊客停留時間短、黏著度低，因此優化創新遊程深度，藉此吸引更多高質量遊客。
日月潭觀光圈聯盟則表示，近年旅遊型態多元，投入創新研發深度旅遊產品，涵蓋山域、水域、文化、農業、運動等元素吸客，除提高各旅遊族群興趣，也協助在地觀旅業者升級，達到水沙連觀光旅行產業產值共好。
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