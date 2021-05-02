快訊

統測作文題目「不好意思」 高中師：超棒的思辨題

中部百慕達！道路如迷宮鬼打牆 機車族：騎到懷疑人生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎電輔單車還飛上天 南投推5+1條深度旅行遊程

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣「水沙連深度旅行遊程」結合電輔單車騎遊埔里小鎮。記者賴香珊／攝影
南投縣「水沙連深度旅行遊程」結合電輔單車騎遊埔里小鎮。記者賴香珊／攝影

國外旅遊因疫緊縮，國旅正夯，而為提高國人旅遊黏著度，南投縣水沙連地區產官學串連合作，創新研發涵蓋運動、生態、食農、文化等5+1條深度旅行遊程，盼吸引更多遊客，增加在地產業特色及旅遊產值，進而開啟地方創生發展契機。

日月潭國家風景管理處指出，水沙連地區具有豐富生態、文化景觀及產業資源，因此透過該處及日月潭觀光圈聯盟、縣府等資源，由地方觀光協會與暨大管院USR計畫融入運動、食農等元素，創新開發深度遊程，建立水沙連地區旅遊特色。

經設計規劃推出5條「水沙連深度旅行遊程」，其中3條路線在埔里鎮，遊程一推運動旅行，結合低碳綠能的電輔單車作為運具，騎旅台灣地理中心碑到虎頭山，體驗手沖咖啡及茗茶，品嘗埔里小吃宴，更以飛行傘在空中漫遊山城小鎮。

遊程二、三則以生態文化、食農為主軸，前者走訪鯉魚潭賞蝶，並了解龍南漆器傳承、到農村書店及美術館見學；後者帶遊客到農場參訪無毒有機種植、採摘食材，更大啖有機養生餐，並前往桃米生態村品茶，體現「食」在地、當季、健康。

遊程四則鎖定魚池紅茶、咖啡產業文化，到紅茶廠學揉茶、品茶，漫步茶園步道、吃古厝料理，更要學習當個咖啡職人；遊程五是唯一跨鄉鎮遊程，遊客將到集集、竹山、名間，走讀山蕉、草本、青竹、茶葉觀光工廠，探訪當地農村產業文化。

此外，還有1條「桃米里山好生活－跟著蝴蝶幸福手作旅行」，融合在地產業元素規劃手作烏龍麵、品茗及咖啡；南投縣觀光協會表示，傳統旅遊多是走馬看花，遊客停留時間短、黏著度低，因此優化創新遊程深度，藉此吸引更多高質量遊客。

日月潭觀光圈聯盟則表示，近年旅遊型態多元，投入創新研發深度旅遊產品，涵蓋山域、水域、文化、農業、運動等元素吸客，除提高各旅遊族群興趣，也協助在地觀旅業者升級，達到水沙連觀光旅行產業產值共好。

南投縣「水沙連深度旅行遊程」結合運動元素，帶遊客玩飛行傘空中漫遊埔里。記者賴香珊／攝影
南投縣「水沙連深度旅行遊程」結合運動元素，帶遊客玩飛行傘空中漫遊埔里。記者賴香珊／攝影
南投縣「水沙連深度旅行遊程」結合運動元素，帶遊客玩飛行傘空中漫遊埔里。記者賴香珊／攝影
南投縣「水沙連深度旅行遊程」結合運動元素，帶遊客玩飛行傘空中漫遊埔里。記者賴香珊／攝影
南投縣「水沙連深度旅行遊程」結合運動元素，帶遊客玩飛行傘空中漫遊埔里。記者賴香珊／攝影
南投縣「水沙連深度旅行遊程」結合運動元素，帶遊客玩飛行傘空中漫遊埔里。記者賴香珊／攝影
南投縣「水沙連深度旅行遊程」結合運動元素，帶遊客玩飛行傘空中漫遊埔里。記者賴香珊／攝影
南投縣「水沙連深度旅行遊程」結合運動元素，帶遊客玩飛行傘空中漫遊埔里。記者賴香珊／攝影

咖啡 食農 日月潭

延伸閱讀

澎湖「運動i台灣」 單車樂活打頭陣

欠缺巷弄長照站喘息服務 南投鼓勵加入特約服務單位

消弭「全國最爛路」 南投縣長林明溱30次進出力行產業道路

日月潭集水區入帳進水百萬噸 台電：暫解入不敷出窘況

相關新聞

今起3天西半部空氣品質差 北部可能紅害

今起三天西半部空品不佳，環保署表示，北部今天可能出現「紅害」，竹苗以南也亮「橘燈」，3日擴散條件仍差，整個西半部亮「橘燈...

要下雨了！2波移動式鋒面 氣象局：水庫或多或少進帳

中央氣象局表示，未來一周台灣附近將有兩道鋒面，第一波在周三通過台灣，東半部、北部地區及中南部山區有短暫陣雨，周六又有第二...

騎電輔單車還飛上天 南投推5+1條深度旅行遊程

國外旅遊因疫緊縮，國旅正夯，而為提高國人旅遊黏著度，南投縣水沙連地區產官學串連合作，創新研發涵蓋運動、生態、食農、文化等...

圓環、匝道、高架橋 道路像迷宮

全台熱鬧區有不少早年設置的「圓環」，但動線複雜，不僅外地人轉不出來，更成為交通事故發生熱點。近年新規畫的高架橋、匝道也一...

去年罹舌癌嚇到戒菸酒檳榔 今年再患頰黏膜癌

50歲張姓男子抽菸、喝酒、嚼檳榔樣樣來十多年，去年罹舌癌，歷經手術、電療後，嚇到了，徹底戒除惡習，近日他左側臉頰痛到嘴巴...

【黑幫揭密】「松山分局之亂」徐權引發警界地震 扯出四海幫神祕「美國派」

松山警分局中崙派出所遭四海幫闖入砸電腦，引爆警界一連串離譜行徑與高層內鬥，「肇事」的四海幫成員徐權，原本只是在東區賣拉麵的創業族，近來因要幫忙親戚看顧即將搬遷的雪茄館，負責接待熟客提領存酒，才會跟「海岳堂」玩在一起，沒想到單純的酒後街頭口角，卻點燃政治風暴，也讓神祕的四海幫「美國派」浮上檯面。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。