要下雨了！ 2波移動式鋒面 氣象局：水庫或多或少進帳

中央氣象局表示，未來一周台灣附近將有兩道鋒面，第一波在周三通過台灣，東半部、北部地區及中南部山區有短暫陣雨，周六又有第二波鋒面，但是否通過台灣有待觀察；這兩波都是「移動式鋒面」且結構普通，累積降雨有限，但水庫或多或少能有些進帳。

氣象局預報員張承傳表示，今天到周二這段期間，西半部地區以多雲到晴天氣為主，山區午後有局部短暫陣雨，明天水氣會比較多一些，山區午後陣雨範圍較大，近山區平地也可能有午後陣雨，風向上以偏東到東南風為主，因此這三天東部地區會有短暫陣雨，尤其今晚到明天水氣多，東部地區有局部較大雨勢發生。

張承傳表示，周三預計有道鋒面通過台灣，東半部將有不定時短暫陣雨，北部地區及中南部山區也有局部短暫陣雨，不過降雨主要集中在白天，晚上鋒面水氣就會逐漸離開。周四、五轉為偏東風，降雨趨緩，僅東半部仍有局部短暫陣雨，西半部恢復多雲到晴天氣及山區午後局部小範圍短暫陣雨。

周六、日有一道鋒面在台灣北部海面停留，張承傳說，是否通過台灣帶來降雨，仍要持續觀察，不過現在看起來這兩波鋒面都偏向「移動性鋒面」，整體結構普通，不算特別強，降雨累積時間不會太長，不過水庫或多或少能夠有些進帳。

未來一周氣溫偏向「溫暖到熱」，張承傳說，西半部整體高溫可達30到34度，只有周三、周四因為鋒面通過及東北風影響，北部地區高溫略降一、兩度，但仍有27、28度；東半部則是27到28度，早晚偏涼，日夜溫差大。