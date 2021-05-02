影／華航機師染疫 化學兵及環保局支援華航園區消毒

華航機師染疫，6軍團33化學兵群及桃園市環境衛生稽查大隊2日上午支援近百名人力，將華航園區3棟大樓內外徹底消毒，確保環境清潔。華航表示，從5月起園區各單位執行分區、分組及居家辦公措施，減少人員接觸，齊心防疫。

6軍團33化學兵群由指揮官龔龍峰率領30名官兵，配合桃園市環境衛生稽查大隊多名人力，2日上午8時在華航園區集合，由化學兵負責華航行政中心、組員中心、訓練中心3棟大樓內部消毒作業，桃園市環境衛生稽查大隊則負責園區室外消毒作業。華航總經理高星潢親自坐鎮，並拱手向支援的國軍官兵及環保局人員致謝。

據了解，華航諾富特桃園機場飯店雖已清空，但中央流行疫情指揮中心專家還需進行內部環境採檢作業，2日並沒有列入消毒範圍。

33化學兵群指揮官龔龍峰上校表示，化學兵派遣30員兵力，針對華航園區的3棟大樓，採取由上而下、由兩側往中間實施室內消毒。2日使用的消毒藥劑是漂白水，並依據衛生署福利部所公告規範調製濃度為1000ppm，室內環境消毒後靜置20至30分鐘即完成作業。

龔龍峰指出，化學兵事前會先做好人員自我防護、檢查、機器測試及行前教育，2人一組進入大樓作業，消毒前已請華航將空調打開，讓氣霧與消毒藥劑可瀰漫室內，藉由空調散布，連空調內都可消毒得非常乾淨，完畢後部隊就撤出大樓進行人員及裝備自我除污。

桃園市政府環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，環境清潔稽查大隊針對室外大範圍面積與地下室，出動車機做消毒作業，以水霧進行空間式的噴灑節省人力，希望透過內外夾擊的方式協助保持華航園區的安全。