台灣好行61西濱快線異動 推抽獎送行動電源一卡通

串連台南、嘉義沿海主要景點的「台灣好行-61西濱快線」，本月起調整路線部分站點及班次；為宣傳加開班次，雲嘉南濱海國家風景區管理處於官方臉書推出雙重抽獎好康，提供行動電源、一卡通等贈品。

台灣好行-61西濱快線從新營客運總站出發，沿線共13處站點；經過新營轉運站、鹽水、布袋遊客中心、布袋商港、高跟鞋教堂、南鯤鯓代天府 、北門區公所(水晶教堂) 、泰安宮(井仔腳鹽田)、將軍漁港、馬沙溝彩繪村、七股鹽山、台灣鹽博物館等景點。

路線營運調整後有兩大特色：一，周一至周五，採DRTS預約(發車人數最少12人，須提前10日預約)，適合團體遊客預約搭乘。二、逢周六、日及國定假日，每日6往返班次(來回共12趟）。

雲嘉南風管處處長徐振能表示，為解決原來「61西濱快線」路線班次過少問題，增開「61-1支線」，於每周六、日及國定假日，每日6往返班次(來回共12趟次)，以非台灣好行塗裝車輛接駁；除行經前述13處站點，另繞駛至馬沙溝遊憩區。

為宣傳加開班次，雲嘉南風管處於官方臉書粉絲專頁「雲嘉南，好好玩!!!」推出雙重贈獎活動，第一重為「分享貼文內容並tag2名好友」，有機會獲得行動電源，第二重為本月間搭乘西濱快線，拍下沿線任一站點公車站牌，將照片上傳於臉書參加抽獎活動，即有機會獲得西濱快線專屬一卡通，詳細贈獎活動內容可查詢「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/swcoast )或台灣好行西濱快線官網： https://www.taiwantrip.com.tw/line/94?x=3&y=3 。