我們都曾披星戴月想念一個人！告五人的5個秘密與前15大網友最愛歌曲

運氣並非來得若有似無

昔日的「告五人」，從野台開始唱遍各種場合及音樂節，累績不少死忠歌迷。即使現在他們人氣如日中天，仍秉持一樣的誠懇態度，用心且純粹地唱著，用現場的魅力征服樂迷。

今年告五人分別在5月1日、5月15日、5月29日各在北中南舉辦〈在這座城市遇見了你〉巡迴演唱會，開賣不到一分鐘就秒殺，足見他們的超高人氣。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出在網友心中的告五人最熱門歌曲前15名，每首都有高討論度及驚人點閱率，小編也為大家整理了告五人的5個小秘密，讓你快速了他們是如何圈粉的！

image source：告五人 Accusefive

由這三人，組成告五人

雲安

從小因為媽媽的關係，潘雲安接觸到皇后合唱團，便開始一邊學鋼琴一邊聽搖滾。進入宜蘭高中後，常在音樂課翻唱陳奕迅的歌，填社團志願時，高他一級的哥哥大象偷偷把他的志願改成「吉他社」，潘雲安就這麼被騙了進去，徹底被吉他「迷惑」。17歲時有幸唱到了電影《女朋友。男朋友》的插曲，進到果核音樂當錄音師助理，受到黃韻玲、鍾興民、黃中岳老師的啟發，下定決心要成為一個優秀的音樂人。



之後陸續參與各項音樂節目，像是大陸節目《全能星戰》，讓他的編曲速度功力大增；《中國好歌曲》第二季的挑戰也讓他在製作上學到不少。後來潘雲安返回台灣，開始在各地的大學、高中演講，分享如何用創作創造自己的人生，也慢慢開啟了告五人的「新人生」。

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犬青

犬青從小就受到音樂的影響，小時候學二胡，喜歡國樂和戲曲，年紀再大一點則是跟著爸爸開始聽齊秦、齊豫、張信哲等歌手的歌。初中開始聽小紅莓和西城男孩，總是在浴室模仿蕾哈娜，對音樂的喜愛逐漸萌芽，高三第一次參加宜蘭高中的唱歌比賽後，相信自己有唱歌的才能。

從小就想成為服裝設計師的犬青，重考三年，如願考上實踐服裝設計系。結果就在某天的大巴上，遇到回宜蘭高中演講的雲安，一切開始改變。雲安邀請犬青來試唱後驚為天人，認為犬青很有歌唱天分，是個「唱歌的天才」，便邀請她加入告五人。帶著磁性的迷幻嗓音和對於音樂的高領悟力，讓她成為樂團主唱，踏上音樂之路。

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哲謙

哲謙小時候曾想加入管樂社，不過吹奏樂器對牙齒咬合有一定要求，於是就轉為去學打鼓，從國小就奠下音樂基礎。為了夢想做過很多工作，一邊賺錢一邊學鼓，電信維修做了7年半，最特別的是當過葬儀社樂手，也跑過廟會演奏、授課教爵士鼓，對象橫跨幼兒園到銀髮族都有。

他跟著張國華老師學鼓超過十年，所學不只鼓技，還有複雜細微卻根本的音色與調音工夫。一般鼓手大多只聚焦技術面，但哲謙認為細節更是「音樂性的本質」，也成為張國華老師認可的徒弟。

哲謙自我要求極高，家裏床旁就放了一顆小鼓，每天起床第一件事就是調音，訓練自己耳朵的敏銳度。他對打鼓的認真團員也都看在眼裡：「演出和演出之間，謙哥除了睡覺就是玩鼓棒！」

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遇見你的那首告五人！網友熱議歌曲排行

第一名 披星戴月的想你

最早從網路平台「街聲StreetVoice」發跡的告五人，以《披星戴月的想你》一曲引起注目，將淡淡的失戀情緒唱進歌迷心坎裡，抒情搖滾曲風詮釋得淋漓盡致，加上貼近生活的歌詞，很快便抓住年輕世代聽眾的心。目前MV累積超過千萬的驚人點擊率，變成一首傳唱度極高的人氣之作，就連劉若英、蕭敬騰都曾翻唱過。

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第二名 在這座城市遺失了你

被歌迷喻為「失戀神曲」的《在這座城市遺失了你》，蒼涼無奈的心境勾起許多人的傷心回憶。其實這也是主唱雲安自己的失戀故事，當時他因失戀傷透心創作出這首歌，正式錄音版保留5年前雲安失戀淚灑心傷的歌聲。

相信音樂也在今年西洋情人節前夕推出遺失的情人節版MV，延續了另一首夯曲《披星戴月的想你》的故事，男主角最終沒有等來女主角，從此兩人走向不同的人生道路。

進入告五人的獨特世界！了解他們的五個小秘密

告五人與小哈瓜

「告五人」樂團命名時，其實就只是雲安和哥哥大象，與另一位學長在法院布告欄上隨便各指一個字而產生的，指到『告五人』就成為了團名。」無厘頭的命名方式，從一開始就反映出他們隨興幽默的個性，以及與眾不同的思路。

另外告五人有首歌叫做《你要不要吃哈密瓜》，這首歌也成了歌迷之間的招呼語，歌迷也因此被命名為「哈瓜」。在2018 年底的「島嶼・雛形」演唱會上，買雙人套票就送一顆哈密瓜。從此「哈密瓜」就成了告五人每場巡演必放置在舞台上的「鎮台之寶」。

唐綺陽意外促成告五人情侶

告五人很相信星座運勢，平時還會互相轉發討論，一次專訪中，告五人提及在樂團初期都會在「街聲Streetvoice」發表Demo，當天發歌與否都會看國師唐綺陽的星座週報來決定，如果今日有團員的星座不順，那麼就不發了。

雲安也爆料，在2017或2018年某天，看到星座週報寫「如果巨蟹座再不談戀愛的話，下一個對象是12年之後」，當下才覺得這樣不行，就趕快跟心儀已久的犬青告白，原來唐綺陽老師也意外促成一樁美事呢！

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曾窮到加油錢都要斤斤計較

在成名前生活很苦，雲安在自家餐廳端盤子、哲謙也靠著教打鼓來維持生計。

團員們都家住宜蘭，往往每次演出都要自己開車，不論是通勤台北或是更遠的縣市，常常要算好來回的油錢，因為預算關係沒辦法多加油，連冷氣也不敢開。有次加油前身上只有276元，加油站員工小心翼翼按著油槍還是超過5元，結果最後，那位員工掏腰包幫忙出了5元。

通往夢想的路途雖然艱苦，但音樂的迷人之處讓他們奮力往前，總算迎來曙光。

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世俗與文青

許多歌迷網友們覺得告五人是個非常文青的樂團，歌詞內容像是充滿意境、詼諧而又充滿詩意。在他們的音樂中，充滿了生命經驗、深刻沉重的故事，配上犬青與雲安迷離魔幻的嗓音，自然流淌進聽者的心裡、引起共鳴。

在專訪上雲安曾提到，唱歌應該要是一個惜字如金的狀態，才能把「字」完整發揮出來，所以在創作上，他們很珍惜用字。但他也說到並不會把告五人歸類在文青，因為他覺得他們其實很世俗。對此，哲謙一旁頷首，犬青也附和了這個看法。

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堅持留在宜蘭

不同於其他年輕人大多為了工作搬到台北，告五人選擇拒絕在異鄉漂流，三人至今仍住在宜蘭，不管演出工作到多晚，都還是會開車回家。對他們來說，宜蘭不只是生活之處更是心中歸屬，「在台北脾氣比較不好，速度太快了，」犬青說，宜蘭能使她心情平靜。

每當工作開車返家，只要一出了雪隧，看到平靜的海面及田野，身心疲累似乎都可以暫時得到解放。山海間的通勤時光，也讓告五人沉靜自我，進入音樂狀態，他們把家鄉生活融入音樂創作，在他們的歌裡，彷彿能嗅到太平洋的風、龜山島坐落在眼前的遼闊氣息。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月30日至2021年04月28日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『告五人網友最愛歌曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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