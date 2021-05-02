近期兩波梅雨季移動性鋒面 吳德榮：周三首波通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地為晴朗穩定，白天熱如夏、紫外線強；早晚偏涼的天氣。北部18至32度，中部18至33度，南部19至35度，東部15至34度。

吳德榮說，中央氣象局定義5、6月為台灣的梅雨季，期間影響的主要天氣系統包括午後對流、移動性鋒面、滯留鋒、西南氣流等；視當時大氣的不穩定度，常激發出不同的中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、冰雹、龍捲風、短時強降水，皆有致災的可能；若僅著眼於滯留鋒的影響，則難免掛一漏萬。

他說，但期間也並非每天皆降雨，暖熱如夏的天氣也會在其中出現。最新歐洲模式模擬顯示，上旬即有兩波移動性鋒面，分別在5日及8、9日通過，結構並不強，但配合不穩定的大氣，仍有對流被激發的條件，尤其在午後；需密切觀察。

明天、周二各地為多雲時晴，白天熱如夏、早晚涼；東南風帶來的水氣逐漸增多，東半部有局部短暫雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，周三梅雨季首波移動性鋒面通過，配合午後的激發機制，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢；南部地區亦有局部短暫降雨的機率。

周四、周五鋒面遠離，天氣好轉為多雲時晴，大氣仍不穩定，山區午後有局部陣雨的機率。

周六、周日梅雨季第二波移動性鋒面接近並通過，配合不穩定的大氣，易有對流被激發，為末期的模擬，模式調整中，應持續觀察。