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足跡曝光！諾富特確診女員工曾赴中壢大潤發 業者說話了

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影／染疫者去的火雞肉飯老闆真心話：過8天才發布太晚

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
大嘉義得火雞肉飯蕭姓老闆，今天下午關店暫停營業，全店消毒。記者卜敏正／翻攝
大嘉義得火雞肉飯蕭姓老闆，今天下午關店暫停營業，全店消毒。記者卜敏正／翻攝

中央疫情指揮中心今公布案1129公共場所活動史，個案曾到「大嘉義得火雞肉飯」用餐，蕭姓店老闆今天下午暫停營業、消毒後忍不住抱怨，是看電視、看手機才知道該個案來過店裡吃飯，只是衛福部過8天才發布，「如果真的得病，要死不就早死了！」

中埔鄉「大嘉義得火雞肉飯」蕭老闆說，他們也是受害者，本來店面都是從中午一直營業到晚上，今天兒子看到手機才說，有染疫者來店裡吃過飯，現在只能暫停營業，所有東西都全部洗過再做消毒，內部消毒後再看政府怎麼規定。

他說，這些確診者生病還要趴趴走，現在要停業幾天也不知道，再看看政府通知。

中央流行疫情指揮中心宣布，案1129在4月23日，曾到嘉義縣中埔鄉「大嘉義得火雞肉飯」用餐，之後到阿里山森林農園露營區，24日到阿里山森林遊樂區，25日到奮起湖老街，之後還去北港，嘉義縣、市政府都提醒，該段時間曾到相關地點市民，應該做好自我健康檢測，若發現身體異狀立即就醫，所有民眾外出都應戴好口罩、勤洗手。

嘉義 雞肉飯 阿里山

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