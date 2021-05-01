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影／陳時中：防疫仍有漏洞 要把洞補起來

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中（後排中）下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時，對於防疫工作不敢鬆懈，即使合影時仍堅持戴口罩。記者潘俊宏／攝影
華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中（後排中）下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時，對於防疫工作不敢鬆懈，即使合影時仍堅持戴口罩。記者潘俊宏／攝影

華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時表示，防疫仍有漏洞，但要把洞補起來，期勉與醫護人員一起同心協力做好防疫工作。

新冠肺炎疫情仍未停歇，全球感染人數持續擴大，台灣近日的防疫漏洞讓疫情一度緊張，衛福部長陳時中認為台灣的醫護人員表現都很好，這一年防疫成果大家有目共睹，現在雖然有漏洞，但會把洞補起來。陳時中同時謝謝醫護人員的辛勞，期勉大家一起努力。

華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中（右三）下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時表示，這一年來的防疫表現有目共睹，期勉與醫護人員一起同心協力做好防疫工作。記者潘俊宏／攝影
華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中（右三）下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時表示，這一年來的防疫表現有目共睹，期勉與醫護人員一起同心協力做好防疫工作。記者潘俊宏／攝影
華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時表示，防疫仍有漏洞，但要把洞補起來，期勉與醫護人員一起同心協力做好防疫工作。記者潘俊宏／攝影
華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時表示，防疫仍有漏洞，但要把洞補起來，期勉與醫護人員一起同心協力做好防疫工作。記者潘俊宏／攝影
華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時表示，防疫仍有漏洞，但要把洞補起來，期勉與醫護人員一起同心協力做好防疫工作。記者潘俊宏／攝影
華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時表示，防疫仍有漏洞，但要把洞補起來，期勉與醫護人員一起同心協力做好防疫工作。記者潘俊宏／攝影
華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中（後排左四）下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時，對於防疫工作不敢鬆懈，即使合影時仍堅持戴口罩。記者潘俊宏／攝影
華航機師與諾富特飯店染疫事件讓防疫工作再度緊張，衛福部長陳時中（後排左四）下午出席第十屆南丁格爾獎頒獎典禮時，對於防疫工作不敢鬆懈，即使合影時仍堅持戴口罩。記者潘俊宏／攝影

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