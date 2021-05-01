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影／苗栗觀光溫泉美食活動登場 擴大行銷泰安溫泉

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府擴大行銷泰安溫泉區，今起至5月16日連續3個周休假期在泰安鄉公所新行政大樓廣場推出苗栗觀光溫泉美食行銷活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府擴大行銷泰安溫泉區，今起至5月16日連續3個周休假期在泰安鄉公所新行政大樓廣場推出苗栗觀光溫泉美食行銷活動。記者胡蓬生／攝影

交通部觀光局辦理台灣好湯金泉獎票選，苗栗縣泰安溫泉獲28萬2679票支持，在中部溫泉區榮登第一，苗栗縣政府擴大行銷，今天起至5月16日連續3個周休假期在泰安鄉公所新行政大樓廣場推出苗栗觀光溫泉美食行銷活動，邀全國各地民眾到泰安溫泉泡湯、賞景，消費滿千元，還可抽住宿券、泡湯券等好禮。

苗栗觀光溫泉美食系列活動上午開幕，苗栗縣長徐耀昌、泰安鄉長劉美蘭及地方人士熱情邀約大家到泰安遊玩、泡溫泉，開幕活動還安排原住民歌舞表演，農特產展售行銷，場面熱絡。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，日本學者專家2019年曾到全台52處溫泉探勘，認為泰安溫泉是台灣西部品質最佳的溫泉，泰安溫泉素有「美人湯」之稱，也是發展超過百年歷史的熱門溫泉旅遊區，優良的湯泉水質及自然樸素的原始山林風光，結合客家、泰雅原民文化，擁有豐富人文風情。

他指出，泰安溫泉區有許多全國之最及特色，包括溫泉標章核發比率最高，住宿也最多元，從露營、民宿到高級Villa、溫泉觀光飯店都有，也可到警光山莊住宿，今年苗栗溫泉行銷選在非冬季推出，正值桂竹筍及桃李產季，泰安溫泉交通便捷，歡迎各地遊客來泰安泡湯並暢遊苗栗山水。

文觀局表示，行銷活動以「泡溫泉、品美食、安心遊」為主題，並以在地行銷概念，除了有 最「原」味的原住民美食及伴手禮，還安排12場藝文表演，每周都有不同驚喜給遊客，還有6場剝桂竹筍、搗麻糬趣味體驗，此外也結合泰安、南庄、大湖、苑裡共12家溫泉旅宿業者推優惠方案，即日起至16日只要在特約溫泉旅宿業者或是原民溫泉市集消費滿1000元，憑發票或消費憑證可參加現場抽獎，獎項總值超過10萬元，包括住宿券、泡湯券及限量版「原民溫泉運動毛巾」等，歡迎遊客踴躍參加，相關資訊可上苗栗文化觀光旅遊網查詢。

苗栗縣政府擴大行銷泰安溫泉區，今起至5月16日連續3個周休假期在泰安鄉公所新行政大樓廣場推出苗栗觀光溫泉美食行銷活動，消費滿千元可抽好禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府擴大行銷泰安溫泉區，今起至5月16日連續3個周休假期在泰安鄉公所新行政大樓廣場推出苗栗觀光溫泉美食行銷活動，消費滿千元可抽好禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗觀光溫泉美食行銷活動上午開幕，目前正值桃、李及桂竹筍產季，遊客到泰安溫泉區泡湯遊玩，還有桃李可品嘗。記者胡蓬生／攝影
苗栗觀光溫泉美食行銷活動上午開幕，目前正值桃、李及桂竹筍產季，遊客到泰安溫泉區泡湯遊玩，還有桃李可品嘗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府擴大行銷泰安溫泉區，今起至5月16日連續3個周休假期在泰安鄉公所新行政大樓廣場推出苗栗觀光溫泉美食行銷活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府擴大行銷泰安溫泉區，今起至5月16日連續3個周休假期在泰安鄉公所新行政大樓廣場推出苗栗觀光溫泉美食行銷活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗觀光溫泉美食行銷活動上午開幕，目前正值桃、李及桂竹筍產季，遊客到泰安溫泉區泡湯遊玩，還有桃李可品嘗。記者胡蓬生／攝影
苗栗觀光溫泉美食行銷活動上午開幕，目前正值桃、李及桂竹筍產季，遊客到泰安溫泉區泡湯遊玩，還有桃李可品嘗。記者胡蓬生／攝影
苗栗觀光溫泉美食行銷活動上午開幕，邀大家到泰安遊玩、泡溫泉、嘗美食，開幕活動安排原住民歌舞表演，農特產展售行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗觀光溫泉美食行銷活動上午開幕，邀大家到泰安遊玩、泡溫泉、嘗美食，開幕活動安排原住民歌舞表演，農特產展售行銷。記者胡蓬生／攝影

溫泉 苗栗縣

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