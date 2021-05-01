水果吃太多不見得好！營養師教你每天這樣吃最剛好

母親節將至，童綜合醫院提前歡慶母親節，今日舉辦「媽媽我愛您，旺您健康沒煩惱」活動，共有50位親子到場參與，除了一起同樂進行趣味遊戲外，也為了支持果農，特地請營養師現場教學如何製作健康的鳳梨酵素，並進行健康衛教，讓民眾更了解水果對身體的益處，及如何正確的食用水果。營養師表示，罹患糖尿病、腎臟病、胃潰瘍及肥胖者，建議一天只可以吃1至2份水果，1份約碗裝8分滿的量。

童綜合醫院營養治療科營養師林珈伃表示，台灣鳳梨種類多樣且好吃，富含許多營養素，包括維生素C、膳食纖維、鉀、生物類黃酮、鳳梨酵素等。維生素C可抗氧化，增加人體免疫力，同時也能幫助鐵質吸收，並促進膠原蛋白形成；膳食纖維則可預防便祕、促進腸道蠕動，減少有害物質與腸道接觸的時間，維持腸道健康；鉀則可維持身體的電解質平衡、調解血壓，並維持神經與肌肉功能。

另外，鳳梨中也含有生物類黃酮，天然的類黃酮是很好的抗氧化劑，其抗氧化作用可以抑制低密度脂蛋白(LDL)過氧化，預防動脈粥狀硬化。鳳梨還擁有獨有的鳳梨酵素，可幫助蛋白質消化、抗發炎，並抑制血栓形成。

林珈伃說，雖然鳳梨富含許多營養，且香甜又好吃，是許多人喜愛的水果，但罹患糖尿病、腎臟病或胃潰瘍的民眾，以及肥胖者都須注意攝取的份量，不宜吃太多，建議一天只可以吃1至2份水果，1份約碗裝8分滿的量。