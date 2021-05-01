牛結節疹疫苗達成率99.4% 陳吉仲：疫情已獲全面控制
農委會主委陳吉仲今天表示，經動員公家獸醫及結合學校和私人獸醫共6769人次，2周內全國肉牛和乳牛16萬6000頭牛，疫苗達成率已達99.4%，剩下最後0.6主要是野外的牛隻，也會很快全部施打完畢，後續要做好基本工，就是全國1600多場牧場落實生物安全防治，對於下一步要是成常態性注射疫苗或是拔針及何時可解除疫情，下周會召開專家學者會議，並對外公布。
陳吉仲表示，新北市牧場發生台灣本島有史以來第一次的牛結節疹，4月15日就成立應變中心，並在第一時間就向蔡總統和行政院長蘇貞昌報告，因國內乳牛產值115億，肉牛25億，總統和院長指示最重要的是不能傷害產業。
陳吉仲說，第一時間3天將苗栗以北，2萬多頭牛全部注射完成，才能爭取時間從國外進口疫苗，「台灣在寫國際歷史」，因一般國際疫苗時間至少要2周，但院長認為太慢了，各部會總動員，用最快時間1周內，18萬劑疫苗就送到台灣，並在2周內完成疫苗施打。
陳吉仲說，這是很不容易，因為很難注射，尤其是在野外的牛，防疫所或獸醫學生可能會有危險，感謝各縣市及所有防疫人員，這段時間幾乎是不眠不休，疫苗全部施打完畢，就能將疫情控制住，後續全國1600多場牛場也要做好生物安全防治，掛捕蚊燈及黏蠅板等，下一步要如何拔針及解除，下周會召開專家會議。
防檢局長杜文珍也說明這段時間防治牛結節疹的背後努力，中央和地方同步啟動防治，最有效是全面施打疫苗，但國內庫存僅4.5萬劑，先從新北牧場周邊1.6萬頭牛先注射，4月18日完成全國牛場疫調後都是健康的，接著從北北基桃竹苗及台中彰化等牧場施打，接著就從國外緊急採購18萬劑疫苗，依國際疫苗採購加上新冠肺炎的關係班機很難訂，最快是5月6日才能到台灣，此時防疫國家隊啟動，外交部和交通部動起來，疫苗在4月22日12點42分從南非啟運，晚上8點22分抵到桃園機場，4月23日凌晨1點多到淡水家畜衛生疾病所，各縣市防疫人員半夜就趕到北部，上午8點多領回疫苗後就全面施打。
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