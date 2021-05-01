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半個月完成牛結節疹疫苗注射 蔡英文：高效率令人欽佩

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
總統蔡英文（右二）今天到台南柳營酪農區視察牛結節疹防治情形。記者吳淑玲／攝影
總統蔡英文（右二）今天到台南柳營酪農區視察牛結節疹防治情形。記者吳淑玲／攝影

總統蔡英文今天到台南柳營酪農區視察牛結節疹防治情況，肯定在短短半個月內就從國外取得疫苗，並完成大規模注射工作，讓疫情獲得控制，是非常高效率的展現，令人覺得非常欽佩，中央和地方通力配合就能有效疫，大家都是守護台灣畜牧業的國家隊隊員。

蔡英文表示，防檢局長杜文珍報告事件發生在4月中旬，農委會第一時間成立應變中心，進行疫調，撲殺染病牛隻，全力戒備，短短半個月時間從國外疫苗銀行取得疫苗並完成大規模注射 ，這麼短的時間，把防疫應該做的事情都一一的實施。

蔡英文說，過程當中各部會都動起，外交部交通部桃機公司港務公司財政部的海關，在運送通關過程都有政府各機關協助， 民間的參與很重要及關鍵，各地獸醫及獸醫系學生都投入施打疫苗 ，中央和地方通力配合，就能有效疫，大家都是守護台灣畜牧業的國家隊隊員。

蔡英文強調，防疫工作非常確實疫情沒有擴散，牛結節疹會不影響人類，未影響牛奶及牛肉，讓大家安心消費，但對疫情不能鬆懈，用最嚴謹的措施進行消毒防護，大家一起加油，共同保護很珍惜也很珍貴的酪農產業。

總統蔡英文今天與農委會陳吉仲主委、中央畜產會林聰賢董事長、台南副市長戴謙及中華民國酪農協會、肉牛協會等，前往台南柳營視察牛結節疹防疫情形，防檢局杜文珍局長報告目前防疫進度與現況。蔡英文強調這是台灣人每天早上要喝牛奶，是來自新鮮在地的牛奶，尤其台南還有全台灣人想吃的牛肉湯，也需要在地新鮮的牛肉，大家努力守住對台灣人很重要的酵農產業，對農委會及所有辛苦努力的人來表達感謝。

總統蔡英文（前排右二）今天到台南柳營酪農區視察牛結節疹防治情形。記者吳淑玲／攝影
總統蔡英文（前排右二）今天到台南柳營酪農區視察牛結節疹防治情形。記者吳淑玲／攝影
總統蔡英文今天到台南柳營酪農區，肯定及感謝牛結節疹疫情獲控制。記者吳淑玲／攝影
總統蔡英文今天到台南柳營酪農區，肯定及感謝牛結節疹疫情獲控制。記者吳淑玲／攝影
台南柳營酪農區1.2萬頭牛已施打疫苗並掛捕蚊燈。記者吳淑玲／攝影
台南柳營酪農區1.2萬頭牛已施打疫苗並掛捕蚊燈。記者吳淑玲／攝影

蔡英文 疫情 疫苗

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