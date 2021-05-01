梅雨可能要等到6月 吳聖宇：能否解除旱象「還有很大變數」

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，最新氣候預報資料來看，5月上旬至中旬大氣環境仍不利於梅雨鋒面發生，預期要等到5月下旬，台灣附近才開始適合梅雨鋒面建立，6月上旬到中旬這段期間有機會出現較明顯的梅雨降雨現象。

他說，整體而言，今年梅雨出現時間將會較為偏晚，而且整體強度看起來偏弱，降雨量則以正常偏少的機會大，能否解除旱象還有很大變數。尤其5月的降雨仍將持續偏少，要到6月的降雨才可望接近正常，在明顯的降雨發生之前，要持續做好節約用水。

今明兩天天氣整體穩定，台灣附近的空氣偏乾，雖然有些中高層的雲通過，不過並不會帶來降雨現象，各地為多雲到晴，午後山區因為溫度較高的關係，雲量會增多一些，但是降雨還是相當有限，適合安排外出旅遊的活動。

白天因為陽光較強，溫度偏高，各地高溫都有機會超過30度以上，部分地區甚至有機會出現33-34度以上的高溫，在戶外活動要做好防曬，並且多喝水預防中暑，夜晚清晨因為輻射冷卻作用，空曠地區溫度還是稍涼一些，甚至會降到20度以下，日夜溫差大。

他說，由於夜晚清晨溫度較低，西半部部分地區可能會有輻射霧出現的機會，外出行車要注意安全。

下周一、周二台灣附近水氣較為增多，東半部有短暫陣雨出現機會，山區午後發生熱對流降雨的機會也會提高，前往山區活動要多留意午後的天氣變化。溫度仍然偏高，白天溫暖悶熱，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化還是會較為明顯。