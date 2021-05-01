「藍眼淚保證班」3大攻略！這裡全年可見 追淚定成功

到馬祖追「淚」，是近年春夏最夯的旅遊選項；許多遊客寧願「關」島、冒著即使遠奔而來也無緣相見的可能，仍要登島，感受這片連CNN都讚嘆、列為世界15大奇景之一的馬祖藍眼淚。

藍眼淚，是藏在暗夜深海裡的夜光蟲，每年4月下旬到9月間大量聚集，受到海浪與自然風的驚擾後，會發出淡藍色的螢光，大發生時節，海面漂浮著一片片的漸層藍，像是李安電影「少年Pi的奇幻漂流」裡的藍色夢幻海，也帶點紐西蘭懷托摩螢光洞穴的神秘浪漫。

因藍眼淚出現在清明過後、天氣回暖，直到立夏前後的時節，也是漁民捕撈丁香魚的熱季，相傳當夜光蟲大量出現，海面波浪翻滾而來，常會看見微弱的光線在水面跳躍，以它為食物的丁香魚群就會聚集而來，因此，漁民也將它暱稱為「丁香水」。

●追淚一、藍眼淚「保證班」

還沒出海，馬祖當地人就帶我到「藍眼淚保證班」，先來場小小震撼教育。

海邊的藍眼淚，或許得老天賞臉，但「馬祖藍眼淚生態館」的藍眼淚天天可見，甚至不分季節，全年有「淚」。

許多遊客不知道，這座生態館是馬祖第一座具有高互動性的自然遺產生態主題館，前身是水產試驗所，建館之後，館方結合國立海洋大學夜光蟲培育技術，讓遊客不受季節天候限制，全年不分晝夜都能看見珍貴的藍眼淚。館長林鶯說，生態館去年參訪約2萬人次，門票收入及周邊收益近千萬。

館內空間設計簡單，櫃台售票，前方則是各種藍眼淚相關小物，導覽人員通常先從牆上一面藍眼淚分布圖說起，大略瞭解馬祖追淚位置後，即前往欣賞4D藍眼淚影片，以擬人化卡通描述藍眼淚生態，結束後，遊客可走進光影打照的藍眼淚虛擬海洋裡，腳踏、水濺、藍光綻放，雖是虛擬，已讓遊客玩得不亦樂乎。

最後，進入實驗室，與藍眼淚相見。室內約三十多個透明玻璃盆，2~3人一組、一組一盆，當燈光全暗，遊客先對著水吹氣，掀起一波波藍光；接著透過試管的撥動，可看見一閃一閃的藍眼淚；再以試管取水、滴入盆，藍眼淚受到驚擾瞬間發光。隨著眼睛逐漸適應黑暗，藍色不斷變換成銀藍、湛藍，以及隨著擾動出現的各種藍色圖形，初相見，感動不已。

南竿藍眼淚生態館 票價：全票350元 地址：連江縣南竿鄉24號 電話：0836-23338 時間：採預約方式，餘位才開放現場候補，每梯次上限30人

●追淚二、藍眼淚「進階班」

馬祖首日就追淚成功，讓團員們信心大增；入夜，將前進北海坑道，據說，這是「進階班」，藍眼淚發生的季節「很有機會相見」。

吃過晚餐，興致高昂的走進北海坑道，兩側是戴著口罩的阿兵哥立像，渾身肌肉雄壯威武，不少婆媽們搶拍照，是熱點之一；接著坐上竹板凳，聆聽遊船須知、等待叫號。

群起穿上救生衣，約莫10人一艘、人手一把長棍走進搖櫓船，船家熱心導引：要對著水面跨坐，長棍頂端有一平板，「繩掛手上，手拿約八分的位置，較不容易累」，接著，出航，迎向洞中無盡的黑。

坑道搖櫓路線是走「口字型」，坐船繞一圈僅約20分鐘，但驚喜無限。適應了暗黑世界，船家說「可以開始撥水了」，已經過初階訓練，知道得靠擾動才得見藍色淚光，全船努力齊撥水，隨著擾動，藍光像長蛇似的滑動，水滴濺之處，藍色光點跳躍，濺向岩壁的水則像一片藍海，停滯、飛濺、滴落，快速閃過。

隨著藍眼淚滑行、跳躍，心情也跟著飄盪，景色太美，這就像是紐西蘭螢火蟲洞的「動態版」，螢火蟲需得靜觀，藍眼淚要與之互動、拍打出「淚光」，神秘又耀眼的藍，就在一陣陣驚嘆聲中落幕，但卻恆久留在心底。

南竿北海坑道 票價：全票300元 地址：連江縣南竿鄉仁愛村95-2號，南竿遊客中心旁 電話：0836-22177 時間：最好先預約，每晚18:30~21:00，每場次約30分鐘，共6梯次

●追淚三、藍眼淚「實戰班」

二度追淚成功，不少遊客說「這是人生一大巔峰」。但真正的考驗才要開始，那就是眾所期待的海洋探淚，真正出海迎接藍眼淚，此行，全憑運氣。

還沒上船，船家就說「今天看見藍眼淚，明天一定掉眼淚」，因為，藍眼淚需得有「風」擾動，隔天起霧的機率高，因此今晚見「淚」，隔天就可能飛機停飛、被關島落淚。因此，前往馬祖追淚，最好多預留幾天時間。

夜航，搭的是漁船。此時，船長的經驗就倍顯重要。老船長通常知道前往哪個岸口尋淚，船隻在暗夜乘風破浪前行，船隻滑過飛濺的浪花，隱隱的帶點藍，深淺不一，幽暗發光；繞行約十來分鐘，船隻的動力馬達暫歇，老船長神秘的打撈一盆水，再將手伸進水中，瞬間像戴了藍色透明手套閃閃發光，既詭異又神奇；接著，整桶水一潑，所濺之處盡是藍光；船長取水再拋灑入海，藍光像展演般幻化出各種奇妙圖形，現場驚嘆不絕。

待靜寂，船隻無動力的飄盪在海面，遠方忽地畫起一片片的藍，從深到淺、顯得鬼魅迷離，四下俱寂，只見深海暗夜的迷離光束，忽遠忽近，偶有藍光跳動，像在海上群舞，浪花打得全身濕冷，但這夜，美得讓人眼眶泛淚。

●追淚新手須知

「藍眼淚」被美國CNN評選為世界15大奇景之一，瞬間爆紅，連在地船家也感驚訝，因為這藍光「從小看到大」。出現在每年4~9月，5、6月是大爆發期，能見度更高；它是一種夜光蟲，屬於渦鞭毛藻，受到刺激才會發光，因此當潮汐起落、海風吹拂，甚或是人為擾動，都會發出美麗的湛藍。

給新手賞淚的幾點建議

1.避開滿月前後：欣賞藍眼淚要在無光害的環境下，因此建議儘量避免農曆月圓前後，以免受月光影響。

2.趁浪前行：夜光蟲須受波浪擾動，才會出現光芒，所以在開始滿潮之間前往最佳。

3.追淚穿搭：長袖衣褲，因船頭是最佳追淚位置，但容易被浪打溼，最好穿上防潑水外套、防滑鞋，並帶上手電筒。

4.避免單獨行動：夜間視線不佳，最好結伴同行，此外，也要避免靠近礫石灘及岩岸，以免發生危險；也不要走在草地或草叢中，春夏之際常有蛇出沒，要特別小心。

●馬祖的追淚點

馬祖南竿、北竿、莒光及東引島，各澳口都有機會見到藍眼淚，以下是各地最被推薦的追淚點，同時也能踩星沙：

南竿：大漢據點、鐵堡、53據點、55據點、20據點、26據點、12據點、翰林角、山隴海堤

北竿：馬鼻灣、塘后沙灘、大沃山、螺蚌山、橋仔

東莒：福正沙灘、燈塔（青山嶼）、大埔石刻、大埔村、神秘小海灣、猛澳碼頭

西莒：青帆港外堤、菜埔澳、坤坵沙灘