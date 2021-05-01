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「藍眼淚保證班」3大攻略！這裡全年可見 追淚定成功

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
藍眼淚的奇幻之美，吸引各路攝影好手前往拍照。圖／連江縣政府提供
藍眼淚的奇幻之美，吸引各路攝影好手前往拍照。圖／連江縣政府提供

馬祖追「淚」，是近年春夏最夯的旅遊選項；許多遊客寧願「關」島、冒著即使遠奔而來也無緣相見的可能，仍要登島，感受這片連CNN都讚嘆、列為世界15大奇景之一的馬祖藍眼淚

藍眼淚，是藏在暗夜深海裡的夜光蟲，每年4月下旬到9月間大量聚集，受到海浪與自然風的驚擾後，會發出淡藍色的螢光，大發生時節，海面漂浮著一片片的漸層藍，像是李安電影「少年Pi的奇幻漂流」裡的藍色夢幻海，也帶點紐西蘭懷托摩螢光洞穴的神秘浪漫。

因藍眼淚出現在清明過後、天氣回暖，直到立夏前後的時節，也是漁民捕撈丁香魚的熱季，相傳當夜光蟲大量出現，海面波浪翻滾而來，常會看見微弱的光線在水面跳躍，以它為食物的丁香魚群就會聚集而來，因此，漁民也將它暱稱為「丁香水」。

●追淚一、藍眼淚「保證班」

還沒出海，馬祖當地人就帶我到「藍眼淚保證班」，先來場小小震撼教育。

海邊的藍眼淚，或許得老天賞臉，但「馬祖藍眼淚生態館」的藍眼淚天天可見，甚至不分季節，全年有「淚」。

許多遊客不知道，這座生態館是馬祖第一座具有高互動性的自然遺產生態主題館，前身是水產試驗所，建館之後，館方結合國立海洋大學夜光蟲培育技術，讓遊客不受季節天候限制，全年不分晝夜都能看見珍貴的藍眼淚。館長林鶯說，生態館去年參訪約2萬人次，門票收入及周邊收益近千萬。

館內空間設計簡單，櫃台售票，前方則是各種藍眼淚相關小物，導覽人員通常先從牆上一面藍眼淚分布圖說起，大略瞭解馬祖追淚位置後，即前往欣賞4D藍眼淚影片，以擬人化卡通描述藍眼淚生態，結束後，遊客可走進光影打照的藍眼淚虛擬海洋裡，腳踏、水濺、藍光綻放，雖是虛擬，已讓遊客玩得不亦樂乎。

最後，進入實驗室，與藍眼淚相見。室內約三十多個透明玻璃盆，2~3人一組、一組一盆，當燈光全暗，遊客先對著水吹氣，掀起一波波藍光；接著透過試管的撥動，可看見一閃一閃的藍眼淚；再以試管取水、滴入盆，藍眼淚受到驚擾瞬間發光。隨著眼睛逐漸適應黑暗，藍色不斷變換成銀藍、湛藍，以及隨著擾動出現的各種藍色圖形，初相見，感動不已。

南竿藍眼淚生態館

票價：全票350元

地址：連江縣南竿鄉24號

電話：0836-23338

時間：採預約方式，餘位才開放現場候補，每梯次上限30人

●追淚二、藍眼淚「進階班」

馬祖首日就追淚成功，讓團員們信心大增；入夜，將前進北海坑道，據說，這是「進階班」，藍眼淚發生的季節「很有機會相見」。

吃過晚餐，興致高昂的走進北海坑道，兩側是戴著口罩的阿兵哥立像，渾身肌肉雄壯威武，不少婆媽們搶拍照，是熱點之一；接著坐上竹板凳，聆聽遊船須知、等待叫號。

群起穿上救生衣，約莫10人一艘、人手一把長棍走進搖櫓船，船家熱心導引：要對著水面跨坐，長棍頂端有一平板，「繩掛手上，手拿約八分的位置，較不容易累」，接著，出航，迎向洞中無盡的黑。

坑道搖櫓路線是走「口字型」，坐船繞一圈僅約20分鐘，但驚喜無限。適應了暗黑世界，船家說「可以開始撥水了」，已經過初階訓練，知道得靠擾動才得見藍色淚光，全船努力齊撥水，隨著擾動，藍光像長蛇似的滑動，水滴濺之處，藍色光點跳躍，濺向岩壁的水則像一片藍海，停滯、飛濺、滴落，快速閃過。

隨著藍眼淚滑行、跳躍，心情也跟著飄盪，景色太美，這就像是紐西蘭螢火蟲洞的「動態版」，螢火蟲需得靜觀，藍眼淚要與之互動、拍打出「淚光」，神秘又耀眼的藍，就在一陣陣驚嘆聲中落幕，但卻恆久留在心底。

南竿北海坑道

票價：全票300元

地址：連江縣南竿鄉仁愛村95-2號，南竿遊客中心旁

電話：0836-22177

時間：最好先預約，每晚18:30~21:00，每場次約30分鐘，共6梯次

●追淚三、藍眼淚「實戰班」

二度追淚成功，不少遊客說「這是人生一大巔峰」。但真正的考驗才要開始，那就是眾所期待的海洋探淚，真正出海迎接藍眼淚，此行，全憑運氣。

還沒上船，船家就說「今天看見藍眼淚，明天一定掉眼淚」，因為，藍眼淚需得有「風」擾動，隔天起霧的機率高，因此今晚見「淚」，隔天就可能飛機停飛、被關島落淚。因此，前往馬祖追淚，最好多預留幾天時間。

夜航，搭的是漁船。此時，船長的經驗就倍顯重要。老船長通常知道前往哪個岸口尋淚，船隻在暗夜乘風破浪前行，船隻滑過飛濺的浪花，隱隱的帶點藍，深淺不一，幽暗發光；繞行約十來分鐘，船隻的動力馬達暫歇，老船長神秘的打撈一盆水，再將手伸進水中，瞬間像戴了藍色透明手套閃閃發光，既詭異又神奇；接著，整桶水一潑，所濺之處盡是藍光；船長取水再拋灑入海，藍光像展演般幻化出各種奇妙圖形，現場驚嘆不絕。

待靜寂，船隻無動力的飄盪在海面，遠方忽地畫起一片片的藍，從深到淺、顯得鬼魅迷離，四下俱寂，只見深海暗夜的迷離光束，忽遠忽近，偶有藍光跳動，像在海上群舞，浪花打得全身濕冷，但這夜，美得讓人眼眶泛淚。

●追淚新手須知

「藍眼淚」被美國CNN評選為世界15大奇景之一，瞬間爆紅，連在地船家也感驚訝，因為這藍光「從小看到大」。出現在每年4~9月，5、6月是大爆發期，能見度更高；它是一種夜光蟲，屬於渦鞭毛藻，受到刺激才會發光，因此當潮汐起落、海風吹拂，甚或是人為擾動，都會發出美麗的湛藍。

給新手賞淚的幾點建議

1.避開滿月前後：欣賞藍眼淚要在無光害的環境下，因此建議儘量避免農曆月圓前後，以免受月光影響。

2.趁浪前行：夜光蟲須受波浪擾動，才會出現光芒，所以在開始滿潮之間前往最佳。

3.追淚穿搭：長袖衣褲，因船頭是最佳追淚位置，但容易被浪打溼，最好穿上防潑水外套、防滑鞋，並帶上手電筒。

4.避免單獨行動：夜間視線不佳，最好結伴同行，此外，也要避免靠近礫石灘及岩岸，以免發生危險；也不要走在草地或草叢中，春夏之際常有蛇出沒，要特別小心。

●馬祖的追淚點

馬祖南竿、北竿、莒光及東引島，各澳口都有機會見到藍眼淚，以下是各地最被推薦的追淚點，同時也能踩星沙：

南竿：大漢據點、鐵堡、53據點、55據點、20據點、26據點、12據點、翰林角、山隴海堤

北竿：馬鼻灣、塘后沙灘、大沃山、螺蚌山、橋仔

東莒：福正沙灘、燈塔（青山嶼）、大埔石刻、大埔村、神秘小海灣、猛澳碼頭

西莒：青帆港外堤、菜埔澳、坤坵沙灘

東引：中柱港紅橋下、中柱島西北面、北澳、北海坑道、后澳、國之北疆、清水澳、西門流、老鼠沙（垃圾場資源回收場）

北海坑道搭搖櫓船尋訪藍眼淚，是必排體驗。圖／連江縣政府提供
北海坑道搭搖櫓船尋訪藍眼淚，是必排體驗。圖／連江縣政府提供
藍眼淚的奇幻之美，吸引各路攝影好手前往拍照。圖／連江縣政府提供
藍眼淚的奇幻之美，吸引各路攝影好手前往拍照。圖／連江縣政府提供
北海坑道入口的士兵雕像們，成為婆媽們最愛合影的熱點。記者羅建怡／攝影
北海坑道入口的士兵雕像們，成為婆媽們最愛合影的熱點。記者羅建怡／攝影
馬祖藍眼淚生態館有藍眼淚深度介紹與體驗。記者羅建怡／攝影
馬祖藍眼淚生態館有藍眼淚深度介紹與體驗。記者羅建怡／攝影
藍眼淚的奇幻之美，吸引各路攝影好手前往拍照。圖／連江縣政府提供
藍眼淚的奇幻之美，吸引各路攝影好手前往拍照。圖／連江縣政府提供
若無專業設備，建議收起手機、相機，專心賞淚，否則頂多拍出一團藍光。記者羅建怡／攝影
若無專業設備，建議收起手機、相機，專心賞淚，否則頂多拍出一團藍光。記者羅建怡／攝影
北海坑道搭搖櫓船尋訪藍眼淚，是必排體驗。圖／連江縣政府提供
北海坑道搭搖櫓船尋訪藍眼淚，是必排體驗。圖／連江縣政府提供
搭上搖櫓船，準備航向坑道深處賞淚去。記者羅建怡／攝影
搭上搖櫓船，準備航向坑道深處賞淚去。記者羅建怡／攝影
經過擾動，小池裡的藍眼淚隨著滑動路線形成美麗圖形。圖／馬祖藍眼淚生態館提供
經過擾動，小池裡的藍眼淚隨著滑動路線形成美麗圖形。圖／馬祖藍眼淚生態館提供
經過擾動，小池裡的藍眼淚隨著滑動路線形成美麗圖形。圖／馬祖藍眼淚生態館提供
經過擾動，小池裡的藍眼淚隨著滑動路線形成美麗圖形。圖／馬祖藍眼淚生態館提供
展示館內也有許多藍眼淚相關小物，可當伴手禮。記者羅建怡／攝影
展示館內也有許多藍眼淚相關小物，可當伴手禮。記者羅建怡／攝影
藍眼淚的奇幻之美，吸引各路攝影好手前往拍照。圖／連江縣政府提供
藍眼淚的奇幻之美，吸引各路攝影好手前往拍照。圖／連江縣政府提供
經過擾動，小池裡的藍眼淚隨著滑動路線形成美麗圖形。圖／馬祖藍眼淚生態館提供
經過擾動，小池裡的藍眼淚隨著滑動路線形成美麗圖形。圖／馬祖藍眼淚生態館提供
經過擾動，小池裡的藍眼淚隨著滑動路線形成美麗圖形。圖／馬祖藍眼淚生態館提供
經過擾動，小池裡的藍眼淚隨著滑動路線形成美麗圖形。圖／馬祖藍眼淚生態館提供
經過擾動，小池裡的藍眼淚隨著滑動路線形成美麗圖形。圖／馬祖藍眼淚生態館提供
經過擾動，小池裡的藍眼淚隨著滑動路線形成美麗圖形。圖／馬祖藍眼淚生態館提供
搭上搖櫓船，準備航向坑道深處賞淚去。記者羅建怡／攝影
搭上搖櫓船，準備航向坑道深處賞淚去。記者羅建怡／攝影
藍眼淚的奇幻之美，吸引各路攝影好手前往拍照。圖／連江縣政府提供
藍眼淚的奇幻之美，吸引各路攝影好手前往拍照。圖／連江縣政府提供
若無專業設備，建議收起手機、相機，專心賞淚，否則頂多拍出一團藍光。記者羅建怡／攝影
若無專業設備，建議收起手機、相機，專心賞淚，否則頂多拍出一團藍光。記者羅建怡／攝影

藍眼淚 馬祖 南竿

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