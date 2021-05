工作停滯不前、戶頭存不了錢？學習6大致富技能，縮短你與「有錢人」的距離

億萬富豪絕不是完美的人,他們也像我們一樣有種種弱點與缺陷。他們只是擁有一套合用的技能、正確的習慣與心態,而得以在事業上獲得極致的成功。

若想事業有更好的表現,一定要發展以下六項商業大師通用技能:

經商的人很顯然需要常識,尤其不能缺少邏輯思考能力。你絕對需要邏輯思維。大腦是你最珍貴的資產,愈能善用大腦,也就愈能大有斬獲。

當我詢問富豪們有何過人之處,他們幾乎異口同聲說是常識或邏輯思維,或是二者兼而有之。

俄國最大食品零售企業Magnit創辦人加利茨基(Sergey Galitskiy)指出,成功商人有四大特質,第一項就是邏輯思維,其他三項為懷抱夢想、勇於冒險,以及勤勉不懈。當然,思考愈敏捷愈管用。

經商必須處理數字,因此最好具備不錯的計算能力。

波蘭首富索羅羅(Michał Sołowow):「擁有科學頭腦絕對有幫助。在許多領域,計算能力都是最基本和最通用的技能之一。數字是這個世界運作的基礎。商業成功繫於數字。如你所知,從人本主義的觀點來看,數學大體而言也是一種形式邏輯。懂數學函數的人必然具備邏輯論理能力,能據以得出結論。」

你和「人」做生意,因此除非洞察人心,否則事業難以成功。要去了解人們的動機,以及什麼會影響他們的情緒。事業能否成功,他人既可能是最大阻礙,也可能是最佳的助力。要學會與人合作。

澳洲最大食品處理及連鎖餐飲業的柯溫(Jack Cowin)認為成功的關鍵或許在於:「擁有了解他人需求、讓他達成目標同時幫自己達成目標的能力。」

對於索羅,「理想的商人應當精打細算,還要略具人文或社會心理學相關學識。商人自然要與人互動,因此必須認知人的行為,以及會引發人們回應的信號。」

某些富豪甚至在大學深入研習人類的思維。巴西Videolar-Innova S.A.創辦人帕里索托(Lirio Albino Parisotto):「商業完全與人息息相關。應當想清楚要如何讓別人做你想讓他們做的事?要怎麼回報他們?要如何讓他們接受你的指示?」

然而,光是了解人還不夠。你必須要有換位思考的能力,秉持同理心,設身處地從他人的觀點看事情。據加利茨基的事業夥伴弗拉基米爾.戈迪丘克(Vladimir Gordeychuk)指出:「加利茨基能站在他人的立場,將心比心去感受、觀察並了解對方,所以能善用他人的能量,並給予他們正確的指引。他以別人的眼睛看世界。」

做生意就要與人建立關係。我訪談的富豪們一再強調,建立人脈是商人成功的基本技能。人脈是建立可永續經營的事業之基礎。

澳洲速食業大亨柯溫是公認的人脈王。他建立人脈的技能讓人歎為觀止,他的友善更是讓人津津樂道。對於商界人脈的重要性,他表示:「對我來說,人脈與商業休戚相關。商業的一切都是關於人以及人際關係,比如要如何讓人相互合作,彼此協力而不相互對抗。所以,對於我,人際關係格外重要。」

我們必須從人生早期就開始學習培養人際關係技能。一旦學會了這些技能,在事業生涯各階段都受用無窮。

與對的人為伍

與對的人為伍很重要。

土耳其富豪歐茲耶金(Hüsnü Özyegin)強調:「我在學時,父親總是說,『我知道你成績好,但你一定要結交好的朋友』。在商界,你結交的朋友也至關緊要。絕對不要與某些人扯上關係。」

你的未來會受身邊的人影響,必須慎重選擇朋友。

良好的人際關係

重要的不是人脈有多廣,而是人際關係有多深厚。你必須投注時間努力維繫人際關係。桑格維的人脈不算廣大,但他指出,「凡有來往的人,我都會深度經營彼此的關係。很明確的是,應當注重品質而非數量。我會費盡心思幫他們,而他們也會竭盡全力幫我。如果人脈很龐大,這是辦不到的。人生苦短,不要與人爭鬥,要好好經營並滋長你既有的人際關係。」

人際關係必須建立在互信上。印度裔富豪、資訊空間創辦人簡恩(Naveen Jain)對此再三強調:

「對我來說,做生意最重要的方式,是透過互信成交生意,這意味必須了解對方。與人建立互信需要時間,我很樂意花時間了解做生意的對象。」

「人是跟人做生意,比如說我與你做生意,而不是我的公司與你的公司做生意。據我了解,如果你違背自己對於信任的直覺,生意就難以長久。如果我不喜歡或不信任對方,遲早我會找出與對方結束生意往來的理由。」

「只要信任對方,即使是有些小問題,你也會說,『我信任你,但有些小問題,你能幫我解決嗎?』對方自然會去解決。他們會因你的信任而想盡辦法做到。」

溝通技巧建立在人際關係之上,能使你在事業方面的種種努力更有成效。溝通與說故事的能力在公關、行銷與銷售上都不可或缺。

卓越的溝通技能對事業每個階段都有助益。白手起家的億萬富豪都具備這項特質。

你可能會問,假如是天生就不擅長交際的人呢?能學會有效溝通嗎?

我訪談的某些生性內向的億萬富豪,無論如何,他們在事業生涯中都會設法磨練溝通技能。韓國Kakao創辦人金範洙(Kim Beom-Su),在三星公司任職時做了許多專案,也在各大學附近做過街頭行銷,「我認為,經由這些事,我克服了很多溝通上的問題。」

沒有銷售就不會有生意。若想事業有成,就必須成為優秀的推銷員。本書中受訪的富豪們都是卓越的銷售人才。

良好的銷售技能對所有事業都有所助益。即使一無所有,只要擅長推銷,仍然可以賺到錢。關於銷售的成功祕訣,英國哈格里夫斯.蘭斯頓公司創辦人哈格里夫斯(Peter Hargreaves)指出:「必須讓人輕鬆自在地買單。人們把賺的錢存在銀行帳戶是輕而易舉的事,所以,必須讓他們覺得,把錢轉移到我們提供的投資項目同樣是件易如反掌的事。」

沒有他人相助,不可能創造億萬財富。市值逾十億的公司有數千家,有的員工甚至多達數十萬人。你要有能力吸引人才,並使他們的行動聚焦於正確方向。你要有領導他們的能力。

領導統御意味帶著其他人把事情做好。從吸引人才、啟發他們、給予他們動機,到管理和帶領人才,領導統御是通用商業技能裡最先端的項目,也是億萬富豪們的強項。

眾所周知,商業講求團隊精神。在團隊賽局中,最佳團隊穩操勝算。如果在商業團隊中只求個人表現,下場會像在世足賽中獨自一人對抗一個最佳球隊一樣。領導統御的關鍵在於建構並發展一個勝券在握的團隊。所以,不要單打獨鬥。你需要能夠相輔相成的人才。

柯溫:「你需要其他有才能的人幫忙把事業發揚光大。當事業蒸蒸日上,你會更倚重其他人。我了解到自己擅長哪些事,對哪些事則不拿手。所以,要建立有一定實質規模的事業,必須組建一個水乳交融的管理團隊,而且要能增益或補足你具備或不具備的技能。你需要相得益彰的管理團隊來壯大事業。如果我不是很精通財務,我真的需要找一位優秀的、能力很強的財務長,但若我很精通財務,就不必多此一舉。」

在領導統御方面,億萬富豪會運用他們關於人性的知識、人際關係以及溝通技能。這需要經年累月的鍛鍊。你在本書中可發現一些有效的領導統御的要領。

有錢人與你的差距,不只是錢

The Billion Dollar Secret:20 Principles of Billionaire Wealth and Success

作者:拉斐爾.巴齊亞 Rafael Badziag

出版社:商業周刊

出版日期:2020/09/17