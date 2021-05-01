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今高溫上看33度！中午悶熱 西部留意空氣品質

高溫上看33度！ 中午悶熱 西部留意空氣品質

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天要留意西半部空氣品質，午後避免戶外劇烈運動，留意所在地濃度。圖／取自空氣品質監測網
今天要留意西半部空氣品質，午後避免戶外劇烈運動，留意所在地濃度。圖／取自空氣品質監測網

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天持續晴朗天氣，中午高溫超過30度。要留意西半部空氣品質，午後避免戶外劇烈運動，留意所在地濃度。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天有點高壓迴流的偏南風，中午應該會有點悶熱。

氣象局說，今天各地大多仍為晴到多雲，午後山區會有些零星短暫陣雨，另外東部及東南部則偶有零星降雨，整體降雨不多，天氣持續穩定；白天溫度有機會比今天再高一些，各地高溫普遍可以來到30度左右，局部地區更可達32、33度或以上，中午前後紫外線指數偏高，戶外活動請注意防曬，多補充水分，至於清晨仍偏涼，中部以北及宜花低溫約18、19度，其他地方在21度上下，日夜溫差大，留意溫度變化適時增減衣物。

環保署提醒線西地區所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)，中部、雲嘉南地區、陽明、新莊地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。

氣象局 彭啟明

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