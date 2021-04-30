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三總研發AI心電圖 救護車上立即診斷爭取黃金時間

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
三總心臟內科主治醫師林錦生指出，透過救護車上的「即時心電圖警示系統」，可立即取得患者心電圖，將病況傳到醫院，安排救治。記者魏忻忻／攝影
三總心臟內科主治醫師林錦生指出，透過救護車上的「即時心電圖警示系統」，可立即取得患者心電圖，將病況傳到醫院，安排救治。記者魏忻忻／攝影

急性心肌梗塞經常讓患者命懸一線，若及早判讀心電圖，可爭取黃金救援時間。三軍總醫院與台北市及新北市消防局合作，在救護車導入「心電圖AI判讀系統」，讓醫療團隊在患者到院之前，可以藉由心電圖AI輔助，即時判讀患者病況，同時也讓醫院端收到訊息，及早準備，盡快讓患者接受治療。

67歲的許先生今年3月時心肌梗塞，透過救護車上的「心電圖AI判讀系統」，成功救回一命。許先生說，當時在救護車上很喘很痛苦，還好很快診斷，讓他很快接受治療。三總表示，收到許先生的心電圖後，即啟動心導管小組於急診室門口等候，讓許先生在第一時間接受處置。

三總心臟內科主治醫師林錦生指出，過去患者搭救護車到醫院後，醫師得花時間判斷病情，待結果出來，再召集相關醫師、護理人員開始治療。現在心臟病患一上救護車，救護人員開啟「即時心電圖警示系統」，馬上取得患者心電圖，將病況傳到醫院，醫院接收訊息，馬上安排救治。

三總自2011年起開始投入數位心電圖系統研發，至今已累積超過80萬例樣本，林錦生說，目前已可以在10秒內進行分析，具有超越心臟內科醫師準確度的水準，尤其在血鉀異常偵測方面，透過全院即時心電圖警示系統，及早發現上百名急性嚴重血鉀異常患者。

為進一步減少病患治療等待時間，三總與雙北消防局合作建構資訊平台，讓第一線的緊急救護人員藉由24小時零時差的分析資訊，將患者送至可執行心導管介入的醫療院所，降低轉診時間。

軍醫局則表示，為了讓更多民眾享有即時心電圖警示服務，已統籌導入軍醫體系醫院，並發展更多心肺急症輔助診斷，未來更期待進一步納入其他縣市的緊急救護系統及其他醫療院所，造福全台民眾。

三軍總醫院自108年成立「人工智慧暨物聯網發展中心」，導入智慧醫療應用，於109年底獲得新制智慧醫院全機構認證，為全台首家。

三總與雙北消防局合作建構資訊平台，讓第一線的緊急救護人員藉由24小時零時差的分析資訊，將患者送至可執行心導管介入的醫療院所，降低轉診時間。記者魏忻忻／攝影
三總與雙北消防局合作建構資訊平台，讓第一線的緊急救護人員藉由24小時零時差的分析資訊，將患者送至可執行心導管介入的醫療院所，降低轉診時間。記者魏忻忻／攝影
三總與雙北消防局合作建構資訊平台，讓第一線的緊急救護人員藉由24小時零時差的分析資訊，將患者送至可執行心導管介入的醫療院所，降低轉診時間。記者魏忻忻／攝影
三總與雙北消防局合作建構資訊平台，讓第一線的緊急救護人員藉由24小時零時差的分析資訊，將患者送至可執行心導管介入的醫療院所，降低轉診時間。記者魏忻忻／攝影
67歲的許先生今年3月時心肌梗塞，透過救護車上的「心電圖AI判讀系統」，成功救回一命。記者魏忻忻／攝影
67歲的許先生今年3月時心肌梗塞，透過救護車上的「心電圖AI判讀系統」，成功救回一命。記者魏忻忻／攝影
三總與雙北消防局合作建構資訊平台，讓第一線的緊急救護人員藉由24小時零時差的分析資訊，將患者送至可執行心導管介入的醫療院所，降低轉診時間。記者魏忻忻／攝影
三總與雙北消防局合作建構資訊平台，讓第一線的緊急救護人員藉由24小時零時差的分析資訊，將患者送至可執行心導管介入的醫療院所，降低轉診時間。記者魏忻忻／攝影

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