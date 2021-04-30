疫情之下領藥最快 三總內湖院區推出藥來速服務

持慢性病連續處方箋去大醫院領藥讓許多民眾覺得不便，明明領藥很簡單，但得和當日看診民眾一起排隊批價等候，疫情期間，更擔心進醫院增加感染風險。三軍總醫院於內湖院區設立「藥來速」慧捷藥局， 持慢箋民眾只要上網預約，不用到門診領藥櫃台，在與藝廊合體的「藥來速」藥局即可快速領藥。

三軍總醫院內湖院區今起提供「藥來速」服務，三總院長王智弘認為，疫情期間，醫院出入皆需管控，為提升民眾就醫的方便性，於主體大樓二樓西迴走廊設立慧捷衛星藥局，提供快速領藥服務。民眾不需要進入醫院主體大樓，如果自行開車，也可以在特定窗口領藥，不用下車也不需要進入醫院。

三總臨床藥學部主任李宜勳表示，「藥來速」在國內行之有年，但多在中南部的醫院，三總內湖院區是北部首設藥來速的醫院中心，且藥局結合藝廊，患者等待領藥同時，也能欣賞藝術創作，舒緩心情。

三總表示，「藥來速」如同知名速食業者「得來速」的概念，提供無須繳費的慢性病連續處方箋領藥服務。民眾至三軍總醫院網站或三總便民APP網路預約，再到主體大樓西迴2樓「慧捷衛星藥局」（藥來速）插健保卡報到，並出示處方箋、健保卡及抽取的號碼牌，即可快速完成領藥，減少等待時間。