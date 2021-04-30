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育兒不只是媽媽的事！爸爸請領育嬰留停津貼破13萬人

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

台灣少子化問題嚴重，根據美國中情局近日報告，我國生育率更名列全球倒數第一名，經濟與育兒壓力讓人怯步。勞動部表示，育兒不是單一性別的責任，爸媽都該扮演親職與照顧者的重要角色，據統計，就業保險開辦育嬰留職停薪津貼至今年3月底，已有80萬人受惠，其中爸爸請領狀況，從開辦時的4千多人，累計成長至13萬人。

勞動部勞動保險司副司長陳文宗指出，就保法規定，就保年資只要滿1年，就可向勞保局申請最長6個月的育嬰留職停薪津貼，給付標準按留職停薪當月起前6個月平均月投保薪資的6成發給，減輕留停期間的經濟壓力。

陳文宗說，部分民眾誤以為育嬰留停津貼必須一次請領6個月，家長可視自身許求及雇主協商安排育嬰留停方式，彈性分次請領，並沒有限縮一次領滿。根據去年資料，未領滿6個月的民眾佔25%。

陳文宗指出，根據勞保局統計，育嬰留職停薪津貼自開辦至今年3月底止，已有80萬人受惠，其中爸爸請領狀況，也從開辦時的4千多人，累計成長至13萬人，雙親都有請領育嬰津貼的佔18%，媽媽單獨請領佔73%，爸爸佔9%。

勞動部提醒，新手爸媽們別忘了自身權益申請留停津貼，也鼓勵爸爸們共同承擔育兒責任。

勞動部 保險

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