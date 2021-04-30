快訊

諾富特飯店確診主管3度到三重看病 診所醫師嘆氣回應

中國醫簡易型心電圖貼片 2分鐘讓心肌梗塞現形

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院今公布一款由該院研發的「簡易型心電圖貼片」，不僅使用方便，還可以經由AI人工智慧系統在2分鐘內即檢測出患者是否罹患急性心肌梗塞及12項心律不整症狀。記者黃寅／攝影
中國醫藥大學附設醫院今公布一款由該院研發的「簡易型心電圖貼片」，不僅使用方便，還可以經由AI人工智慧系統在2分鐘內即檢測出患者是否罹患急性心肌梗塞及12項心律不整症狀。記者黃寅／攝影

隨著醫療發展進步，平均年齡逐漸老化，心血管相關疾病已成為危害人類健康的重要問題，其中心肌梗塞更是最高風險的病症之一，並需要立即施救。

中國醫藥大學附設醫院今公布一款由該院研發的「簡易型心電圖貼片」，不僅使用方便，還可以經由AI人工智慧系統在2分鐘內即檢測出患者是否罹患急性心肌梗塞及12項心律不整症狀，好採取進一步的搶救措施；6月將在台中市消防局5個分隊的救護車上配備使用。

副院長張坤正說，若患者到院前就判斷出罹患心肌梗塞，一方面可示警患者盡速就醫，另一方面可在患者抵達醫院將訊息通知第一線醫療人員及心導管小組，從而減少不必要的時間損耗，以進一步減少心肌缺氧時間並保存心臟功能。

他說，傳統心電圖體積大，且得由專業人士操作，身上還有貼上許多東西，在院外根本不可能，但這款簡易型心電圖貼片依患者體型分大、中、小規格，只要10秒就可以貼上身，連上線後透過AI系統2分鐘內即可看到結果；操作簡便，不需要專業人士就可以使用。

未來像是高風險個人可以在家自行操作，或在醫師缺乏的偏鄉地區亦可運用，另還可在救護車上使用，只要把貼片貼在患者身上，就可以看到診斷結果，可以立即判斷是不是心肌梗塞，並送往能給予治療的醫院，搶救患者生命。

中國醫藥大學附設醫院今公布一款由該院研發的「簡易型心電圖貼片」，不僅使用方便，還可以經由AI人工智慧系統在2分鐘內即檢測出患者是否罹患急性心肌梗塞及12項心律不整症狀。記者黃寅／攝影
中國醫藥大學附設醫院今公布一款由該院研發的「簡易型心電圖貼片」，不僅使用方便，還可以經由AI人工智慧系統在2分鐘內即檢測出患者是否罹患急性心肌梗塞及12項心律不整症狀。記者黃寅／攝影

患者 心肌梗塞 救護車

延伸閱讀

牙齒痛卻「檢查心電圖」？ 醫點3症狀警告：可能是心肌梗塞

守護生命 即時傳輸12導程心電圖機救人命

你有多硬？勃起硬度也分等級！醫：硬度不足恐增心肌梗塞風險！

外食不健康，自己煮最健康？醫師提醒，多了這一味，心肌梗塞恐上門！

相關新聞

梅雨季將至 鄭明典：南部缺水考驗才正要開始

「南部缺水考驗才正要開始」，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南部枯水期明顯，用水規畫很單純，所以不會緊張。進入豐水期，雨何...

回家先吸貓、沒洗澡不能上床！生活中十大強迫習慣你中幾個？

每個人都有不同的習慣，有些人在生活中對於某些事情來說，總有說不上的莫名堅持，雖然自己不能解釋這麼做到底有什麼明顯好處，但也說不上來壞處是什麼，但看在其他人眼中，往往不能理解如此堅持這些習慣，近乎逼迫自己的原因是為什麼！

持汽車駕照考機車駕照新制下周上路 普通重機報考激增

持汽車駕照民眾考普通重型機車駕照，3日起要考筆試，筆試通過才能參加路考，因題庫多難度提高，不少考生為搶搭免筆試末班車，趕...

拉麵控請筆記！10間討論度最高的人氣拉麵你跟上了嗎？

《OpView社群口碑資料庫》調查從2021年1月至4月全台拉麵的網路聲量表現，其中以「一蘭」、「一風堂」、「花月嵐」霸佔網路討論聲量榜上前三名。「湯頭」則是網友認為一碗拉麵裡面最重要的組成要素。

中國醫簡易型心電圖貼片 2分鐘讓心肌梗塞現形

隨著醫療發展進步，平均年齡逐漸老化，心血管相關疾病已成為危害人類健康的重要問題，其中心肌梗塞更是最高風險的病症之一，並需...

【頂大生愛小公司／上】給薪大方+經驗累積快 台成清交生偏好「從小開始」

「去大企業或小公司好，還是一起創業拚拚看？」畢業季即將開跑，「大企業vs.小公司」一直是畢業生之間歷久彌新的老話題，大企業薪資、福利穩定，過去一向是大學畢業生謀職首選，不過人力銀行統計，近年來台成清交等頂大畢業生的眼光已逐漸移往小公司，原因是更有前（錢）景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。