中國醫簡易型心電圖貼片 2分鐘讓心肌梗塞現形

隨著醫療發展進步，平均年齡逐漸老化，心血管相關疾病已成為危害人類健康的重要問題，其中心肌梗塞更是最高風險的病症之一，並需要立即施救。

中國醫藥大學附設醫院今公布一款由該院研發的「簡易型心電圖貼片」，不僅使用方便，還可以經由AI人工智慧系統在2分鐘內即檢測出患者是否罹患急性心肌梗塞及12項心律不整症狀，好採取進一步的搶救措施；6月將在台中市消防局5個分隊的救護車上配備使用。

副院長張坤正說，若患者到院前就判斷出罹患心肌梗塞，一方面可示警患者盡速就醫，另一方面可在患者抵達醫院將訊息通知第一線醫療人員及心導管小組，從而減少不必要的時間損耗，以進一步減少心肌缺氧時間並保存心臟功能。

他說，傳統心電圖體積大，且得由專業人士操作，身上還有貼上許多東西，在院外根本不可能，但這款簡易型心電圖貼片依患者體型分大、中、小規格，只要10秒就可以貼上身，連上線後透過AI系統2分鐘內即可看到結果；操作簡便，不需要專業人士就可以使用。