快訊

諾富特飯店確診主管3度到三重看病 診所醫師嘆氣回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台灣雲豹回來了」李賢文彩墨創作 屏東美術館展出

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
李賢文創作的台灣雲豹彩墨系列，即日起在屏東美術館展出到7月25日，雲豹的各種姿態活靈活現在畫作裡重現「牠們回來了」。記者劉星君／攝影
李賢文創作的台灣雲豹彩墨系列，即日起在屏東美術館展出到7月25日，雲豹的各種姿態活靈活現在畫作裡重現「牠們回來了」。記者劉星君／攝影

為尋訪傳說中魯凱族神獸雲豹，雄獅美術雜誌發行人李賢文4年前深入走訪屏東縣舊好茶、神山部落、禮納里部落、北大武山，探索雲豹的蹤跡，作為他入畫題材。李賢文創作的台灣雲豹彩墨系列，即日起在屏東美術館展出到7月25日，雲豹的各種姿態活靈活現在畫作裡重現「牠們回來了」。

雲豹對原住民魯凱族人有神聖的文化象徵意義，自稱「雲豹傳人」的魯凱族人，舊好茶是他們的發源地。2017年3月李賢文與攝影家王有邦、張大川等人跟隨魯凱族史官奧崴尼踏上尋覓舊好茶之路，他住在舊好茶石板屋，看到力大古的立柱木雕刻上有雲豹圖案，讓他回想起1991年5月《雄獅美術》曾介紹魯凱族雕刻師作品，當他再度前往觀看雲豹石，逐漸浮現想要畫雲豹的想法。

李賢文從舊好茶回來後，開始搜集雲豹資料，為創作雲豹系列，從動物園的實境取材，屏東山區的探索紀錄，結識許多原住民朋友，也請益野生動物專家學者，李賢文說「透過他們不同形式的協助，創作的雲豹系列，有種種想像與飛越」。

今舉行開幕茶會，屏科大野生動物保育研究所教授裴家騏、霧台鄉長杜正吉、阿禮部落傳統領袖包基成等出席。裴家騏說，當初李賢文老師跟他請益關於台灣雲豹，雲豹在台灣已消失約7、80年，他也談到雲豹復育、再引進或是族群重建。

裴家騏說，看到李賢文老師創作「台灣雲豹三部曲」九幅畫作，來自雲豹再引進構想，他看了很激動，尤其去過小鬼湖、北大武山的人，看到李賢文老師畫的高山草原景觀，賦予雲豹的意象，自然貼切，讓他回想起過去40年前到小鬼湖的景像。

2017年「雲豹的呼喚」到2020年「北大武山雲豹五連作」與「台灣雲豹三部曲」，在李賢文的彩筆下，台灣雲豹宛若山林守護神，有時徘徊在魯凱族人歸鄉必經的紅櫸木旁，有時昂然挺立在北大武的山巔之上，甚至幻化成雲彩，眺望原鄉。

屏東縣文化處表示，畫家李賢文以一位漢人水墨畫家在畫中呈現雲豹的過去、現在與未來，現實與虛擬交織，表達他生態環境與人文關懷，此次展出雲豹系列25件作品。

裴家騏說，雲豹是生態系統最高位階物種，牠的重建可以重建大武山群生態系統，雲豹族群重建，從生態學、文化角度來看都有其重要價值。

李賢文創作「台灣雲豹三部曲」九幅畫作。記者劉星君／攝影
李賢文創作「台灣雲豹三部曲」九幅畫作。記者劉星君／攝影
雄獅美術雜誌發行人李賢文（左）4年前深入走訪屏東縣舊好茶、神山部落、禮納里部落、北大武山，探索雲豹的蹤跡，作為他入畫題材，他也向屏科大野保所教授裴家騏（右）請益。記者劉星君／攝影
雄獅美術雜誌發行人李賢文（左）4年前深入走訪屏東縣舊好茶、神山部落、禮納里部落、北大武山，探索雲豹的蹤跡，作為他入畫題材，他也向屏科大野保所教授裴家騏（右）請益。記者劉星君／攝影
李賢文（左六）創作的台灣雲豹彩墨系列，即日起在屏東美術館展出到7月25日，雲豹的各種姿態活靈活現在畫作裡重現「牠們回來了」。記者劉星君／攝影
李賢文（左六）創作的台灣雲豹彩墨系列，即日起在屏東美術館展出到7月25日，雲豹的各種姿態活靈活現在畫作裡重現「牠們回來了」。記者劉星君／攝影

魯凱族 屏東縣 北大武山

延伸閱讀

春季以來 陸北方沙塵日數近10年最多

有孔蟲可作為珊瑚礁健康指標 研究新發現登國際期刊

牠們生氣不滿是這樣...圓仔抬下巴哼哼、無尾熊猛搧耳

Atos、達梭系統、雷諾、意法半導體與達利思成立軟體聯盟 推動開放智慧交通生態系統

相關新聞

梅雨季將至 鄭明典：南部缺水考驗才正要開始

「南部缺水考驗才正要開始」，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南部枯水期明顯，用水規畫很單純，所以不會緊張。進入豐水期，雨何...

回家先吸貓、沒洗澡不能上床！生活中十大強迫習慣你中幾個？

每個人都有不同的習慣，有些人在生活中對於某些事情來說，總有說不上的莫名堅持，雖然自己不能解釋這麼做到底有什麼明顯好處，但也說不上來壞處是什麼，但看在其他人眼中，往往不能理解如此堅持這些習慣，近乎逼迫自己的原因是為什麼！

持汽車駕照考機車駕照新制下周上路 普通重機報考激增

持汽車駕照民眾考普通重型機車駕照，3日起要考筆試，筆試通過才能參加路考，因題庫多難度提高，不少考生為搶搭免筆試末班車，趕...

拉麵控請筆記！10間討論度最高的人氣拉麵你跟上了嗎？

《OpView社群口碑資料庫》調查從2021年1月至4月全台拉麵的網路聲量表現，其中以「一蘭」、「一風堂」、「花月嵐」霸佔網路討論聲量榜上前三名。「湯頭」則是網友認為一碗拉麵裡面最重要的組成要素。

中國醫簡易型心電圖貼片 2分鐘讓心肌梗塞現形

隨著醫療發展進步，平均年齡逐漸老化，心血管相關疾病已成為危害人類健康的重要問題，其中心肌梗塞更是最高風險的病症之一，並需...

【頂大生愛小公司／上】給薪大方+經驗累積快 台成清交生偏好「從小開始」

「去大企業或小公司好，還是一起創業拚拚看？」畢業季即將開跑，「大企業vs.小公司」一直是畢業生之間歷久彌新的老話題，大企業薪資、福利穩定，過去一向是大學畢業生謀職首選，不過人力銀行統計，近年來台成清交等頂大畢業生的眼光已逐漸移往小公司，原因是更有前（錢）景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。