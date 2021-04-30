「台灣雲豹回來了」李賢文彩墨創作 屏東美術館展出

為尋訪傳說中魯凱族神獸雲豹，雄獅美術雜誌發行人李賢文4年前深入走訪屏東縣舊好茶、神山部落、禮納里部落、北大武山，探索雲豹的蹤跡，作為他入畫題材。李賢文創作的台灣雲豹彩墨系列，即日起在屏東美術館展出到7月25日，雲豹的各種姿態活靈活現在畫作裡重現「牠們回來了」。

雲豹對原住民魯凱族人有神聖的文化象徵意義，自稱「雲豹傳人」的魯凱族人，舊好茶是他們的發源地。2017年3月李賢文與攝影家王有邦、張大川等人跟隨魯凱族史官奧崴尼踏上尋覓舊好茶之路，他住在舊好茶石板屋，看到力大古的立柱木雕刻上有雲豹圖案，讓他回想起1991年5月《雄獅美術》曾介紹魯凱族雕刻師作品，當他再度前往觀看雲豹石，逐漸浮現想要畫雲豹的想法。

李賢文從舊好茶回來後，開始搜集雲豹資料，為創作雲豹系列，從動物園的實境取材，屏東山區的探索紀錄，結識許多原住民朋友，也請益野生動物專家學者，李賢文說「透過他們不同形式的協助，創作的雲豹系列，有種種想像與飛越」。

今舉行開幕茶會，屏科大野生動物保育研究所教授裴家騏、霧台鄉長杜正吉、阿禮部落傳統領袖包基成等出席。裴家騏說，當初李賢文老師跟他請益關於台灣雲豹，雲豹在台灣已消失約7、80年，他也談到雲豹復育、再引進或是族群重建。

裴家騏說，看到李賢文老師創作「台灣雲豹三部曲」九幅畫作，來自雲豹再引進構想，他看了很激動，尤其去過小鬼湖、北大武山的人，看到李賢文老師畫的高山草原景觀，賦予雲豹的意象，自然貼切，讓他回想起過去40年前到小鬼湖的景像。

2017年「雲豹的呼喚」到2020年「北大武山雲豹五連作」與「台灣雲豹三部曲」，在李賢文的彩筆下，台灣雲豹宛若山林守護神，有時徘徊在魯凱族人歸鄉必經的紅櫸木旁，有時昂然挺立在北大武的山巔之上，甚至幻化成雲彩，眺望原鄉。

屏東縣文化處表示，畫家李賢文以一位漢人水墨畫家在畫中呈現雲豹的過去、現在與未來，現實與虛擬交織，表達他生態環境與人文關懷，此次展出雲豹系列25件作品。