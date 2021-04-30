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南台灣版「忘憂森林」無邊際水漾棧道 可近看招潮蟹

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市啟動「北門雙春濱海遊憩區棧道修復」規畫，希望重現特色生態水漾棧道。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南市啟動「北門雙春濱海遊憩區棧道修復」規畫，希望重現特色生態水漾棧道。圖／台南市觀光旅遊局提供

位在台南市北門區的雙春濱海遊憩區為北台南知名的濱海觀光景點，被譽為南台灣版的忘憂森林，去年底由南市府觀光旅遊局完成南向棧道第一期170公尺的重建，第二期跨越林間水域的230公尺工程也即將啟動，預計6月前工程發包，完成後將能結合區內極具特色的木麻黃枯木林、紅樹林生態以及濕地水景，創造出無邊際的水漾棧道。

台南市長黃偉哲指出，雙春濱海遊憩區以可體驗自然生態的紅樹林棧道最受歡迎，市府近年陸續投入資源，完成整理南北兩向棧道系統。去年開始，將封閉10年的南向延伸段棧道重新整建，目前已完成並開放約170公尺的部分棧道，預計在2022年將南向延伸段全段完成，整修後的棧道寬3公尺，可近距離觀賞招潮蟹、彈塗魚及盤根錯節的紅樹林根系，適合親子同遊。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，園區7年前委外經營，以愛情莊園為主軸，增添許多服務設施，尤其可仰望星空的星光帳篷特別受到遊客歡迎，不須帶露營設備，就可體驗露營的野趣。

台南市啟動「北門雙春濱海遊憩區棧道修復」規畫，希望重現特色生態水漾棧道。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南市啟動「北門雙春濱海遊憩區棧道修復」規畫，希望重現特色生態水漾棧道。圖／台南市觀光旅遊局提供

紅樹林 露營 濕地

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