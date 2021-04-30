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膽道結石不一定挨刀變「無膽」 部基引進內視鏡取結石

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
膽道結石不一定挨刀變「無膽」，部基引進內視鏡逆行性膽胰管造影術取出結石。圖／部立基隆醫院提供
膽道結石不一定挨刀變「無膽」，部基引進內視鏡逆行性膽胰管造影術取出結石。圖／部立基隆醫院提供

一般治療膽結石會建議切除膽囊，有傳統開腹或腹腔鏡兩種方式。衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科，去年底引進膽道結石治療的內視鏡逆行性膽胰管造影術（ERCP）相關設備，讓市民求醫不必再捨近求遠，也不一定要挨刀切除，已成功完成膽道支架置放引流、氣球擴張、膽管取石等十幾個病例，提升大基隆地區民眾就醫的方便性。

日前一名婦人因腹痛、尿液轉為深褐色、出現猶如紅茶般的色澤，甚至發燒，經檢查發現是膽結石引起的急性膽管炎，透過內視鏡逆行性膽胰管造影術，成功取出結石，不適症狀明顯改善，並迅速康復出院，不用挨刀。

部立基隆醫院日前指出，周太太這陣子經常覺得腹部右上方悶悶、痛痛的，有時候還會痛到後背、甚至肩膀上去，尿液也漸漸轉為深褐色、出現猶如紅茶般的色澤，甚至發燒，緊急至衛生福利部基隆醫院就醫。

經過抽血、腹部電腦斷層攝影檢查後發現，周太太是膽結石引起的急性膽管炎，肝膽腸胃科張可斌醫師執行內視鏡逆行性膽胰管造影術後，成功替周太太自總膽管取出結石，不適症狀明顯改善。

張可斌指出，膽結石是由膽汁裡面的各種成分，包含膽固醇、膽色素、鈣質、蛋白質以及少量脂肪酸等物質組成，好發於女性、中老年人或有家族病史者。膽結石若未停留在膽囊，掉入膽道、卡住膽管，甚至讓膽汁無法順利排出，容易引發膽管炎、膽囊炎或胰臟炎。

一般治療膽結石會建議切除膽囊，有傳統開腹或腹腔鏡兩種方式。考量周太太年紀大，張可斌改採內視鏡逆行性膽胰管造影術，可以準確找出結石位置、針對病灶立即處置，免受皮肉痛、復原速度快。

基隆醫院肝膽腸胃科在副院長羅景全帶領下，去年底引進相關設備，並已成功完成膽道支架置放引流、氣球擴張、膽管取石等十幾個病例，提供基隆市民眾就醫的方便性。

膽道結石不一定挨刀變「無膽」，部基引進內視鏡逆行性膽胰管造影術取出結石。圖／部立基隆醫院提供
膽道結石不一定挨刀變「無膽」，部基引進內視鏡逆行性膽胰管造影術取出結石。圖／部立基隆醫院提供
膽道結石不一定挨刀變「無膽」，部基引進內視鏡逆行性膽胰管造影術取出結石。圖／部立基隆醫院提供
膽道結石不一定挨刀變「無膽」，部基引進內視鏡逆行性膽胰管造影術取出結石。圖／部立基隆醫院提供

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