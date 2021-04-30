把握好天氣！ 氣象局：下周三鋒面報到 曝降雨熱區

把握好天氣，下周又有鋒面報到。中央氣象局說，到下周二天氣都算穩定，不過下周三會有鋒面通過，為北部、東半部帶來降雨，不過對中南部水情挹注有限。

氣象局說，今明兩天天氣晴朗穩定，注意日夜溫差大，降雨很少，花東地區有零星短暫雨，西半部山區午後也有零星短暫陣雨。周日到下周二天氣也還算是穩定，僅東半部雲量增多會有局部短暫雨，西半部維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局說，下周三又有鋒面報到，這波因為比較接近台灣地區尾端，以北部、東半部降雨為主，中南部影響小，但有局部性陣雨，山區也會有局部性短暫陣雨。降雨量值比最近一波少，下大雨機會相對低，大範圍降雨機率也小，但在缺水期間下雨對水情還是多少有挹注，只是有限。

溫度方面，氣象局說今明兩天日夜溫差大，各地白天高溫可以來到30度以上，中南部可以32到34度。明天最熱，西半部高溫32到34度，近山區河谷溫度會更高。清晨普遍低溫大概20到23度，日夜溫差大。東半部地區今明兩天溫差雖不如西半部，但還是溫暖有點熱。

氣象局說，周日到下周二雲量增多，各地高溫會減1度左右，但還是熱。下周三鋒面到，北部和東北部高溫略降2到3度，中南部不明顯，低溫各地則差不多。

氣象局提醒，因為下周二前天氣穩定，注意濃霧，金馬地區、中南部下周二前容易有局部霧跟低雲影響，往返外島要注意航班資訊。