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持汽車駕照考機車駕照新制下周上路 普通重機報考激增

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
持汽車駕照考機車駕照新制下周上路，趕新制上路報考激增，圖為嘉義區監理所辦理機車路考情形。圖／嘉義區監理所提供
持汽車駕照考機車駕照新制下周上路，趕新制上路報考激增，圖為嘉義區監理所辦理機車路考情形。圖／嘉義區監理所提供

持汽車駕照民眾考普通重型機車駕照，3日起要考筆試，筆試通過才能參加路考，因題庫多難度提高，不少考生為搶搭免筆試末班車，趕在新制上路前考普通重機，導致考生暴增，嘉義區監理所統計，報名考生較平日暴增6成，為服務考生，明、後天加開全天假日機車考照服務。

嘉義區監理所說，機車駕照考生暴增，主因是3日持汽車駕照報考機車駕照須筆試，筆試題庫1600題，難度增加，不像現制只需接受2小時的機車初考領講習後，再參加路考，擁有汽車駕照民眾，大多想要在新制上路前，考取機車駕照。

嘉義縣報考50人，嘉義市監理站報考131人，合計181人，較平日報考人數暴增6倍，監理所說，許多民眾都是先考機車駕照，再考汽車駕照，但也有不少擁有汽車駕照，未考機車駕照，主因是少子化，許多父母為子女安全買車給子女，子女未考機車駕照，另有部分長輩只有汽車駕照，還沒有機車駕照。

嘉義區監理所說，為維護考生權益及考照品質，機車考照採全網路預約報名，最遲應於考試前1天完成預約，每場預約名額限30名，全日共60名，欲參加機車考照考生請儘早預約。

請先至監理服務網或下載監理服務APP預約報名，預約報名網址( https://www.mvdis.gov.tw/ ) →考試報名→機車考照預約報名及查詢→考照預約報名→查詢場次 ( 考試地點先點選嘉義區監理所→再選取場次)。

駕照 路考 重機

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