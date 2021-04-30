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大範圍持續降雨等5月底 氣象局：今年梅雨季總雨量偏少

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局預測，出現大範圍持續性降雨的時間點可能5月下旬後。本報資料照片
中央氣象局預測，出現大範圍持續性降雨的時間點可能5月下旬後。本報資料照片

中南部缺水嚴重，外界都在等梅雨季何時到來。中央氣象局今天舉行梅雨季展望記者會，氣象局說，大範圍持續性降雨的時間點可能落在5月下旬後，不過今年梅雨季總雨量可能偏少。

中央氣象局預測，今年梅雨季5至6月總雨量以偏少到正常機率較大。

氣象局指出，過去一季2到4月東北季風較強、南部水氣不足，造成春雨顯著偏少，僅約氣候值的五成，尤其中部以北為極端少雨，雨日亦創下同期最少紀錄，推測可能與當時的反聖嬰現象有關。

氣象局說，展望今年梅雨季雨量，該局表示雖然反聖嬰現象已明顯減弱，但造成上一季春雨偏少的異常環流仍可能維持至5月，因此出現大範圍持續性降雨的時間點可能在5月下旬後，總雨量以偏少至正常的機率較大，將持續滾動更新預報資訊，提供各级水資源調配單位做為抗應變決策參考。在氣溫方面，各地平均氣溫以正常至偏暖的機率最大。

氣象局特別提醒，由於今年梅雨雨量以偏少至正常的機率較大，現階段桃園以南的水庫水位又明顯偏低，因此呼籲社會大眾要節約用水。另一方面，近年梅雨季總雨量雖無明顯增加或減少，但短時強降雨事件的發生頻率及降雨量均有增加趨勢，除更易造成災害，亦增加預報的困難度，各界仍須及早做好排水系統的疏和水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低地區，更應加強防範。

梅雨 雨量 氣象局

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